¿Qué opina Roberto Artavia, presidente del Saprissa sobre Vladimir Quesada?

Roberto Artavia, presidente del Deportivo Saprissa, confirmó que en este momento la salida de Vladimir Quesada del banquillo morado no es una opción.

Artavia conversó con el periodista Yashin Quesada, en el programa “Encuentro deportivo” y afirmó que Saprissa tiene un excelente equipo, y a nivel administrativo y deportivo, todos están en evaluación y confía en que el cuadro se vea mejor a partir de esta semana.

“Estamos en una industria competitiva, exigente, en la que los resultados son bisemanales; tenemos que ser muy consecuentes con ellos. No soy técnico, ni director deportivo, y esperamos que esta misma semana se comience a revertir la situación (este jueves contra Sporting).

Roberto Artavia, presidente del Saprissa habló del presente del técnico Vladimir Quesada.

“Si de alguna manera aquello no funciona, tomaremos la decisión, pero en este momento no estamos evaluando sacar a Vladimir. Estamos tratando de que la planilla se ponga al día, el juego se despliegue. En este momento, hay confianza en (Erick) Lonis y Vladimir, tiene que ser así”, comentó.

Bajar la deuda

Otro de los temas que profundizó fue sobre la deuda del equipo. El jueves pasado, cuando fue presentado, Artavia confirmó que los socios aportaron $6.5 millones (¢3 mil millones), para reducir la deuda en un 35 por ciento.

“Si la deuda era de $18 millones (¢8.856 millones), ahora es de menos $12 millones (casi ¢6 mil millones) y en la liberación de ese flujo eliminaremos la deuda con la CCSS y Hacienda para siempre, y con eso podremos reforzar la planilla y las divisiones menores. Eso ocurrirá antes del 31 de marzo", afirmó.