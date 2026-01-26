Cánticos contra Vladimir Quesada calentaron el ambiente por parte de la afición del Saprissa

La afición del Deportivo Saprissa se mostró bastante molesta, como pocas veces se ha visto, luego del empate a cero ante el Cartaginés.

Este domingo, durante el encuentro contra los brumosos, los aficionados corearon el “fuera, Vladimir” a todo pulmón y, con el pitazo final, los fiebres volvieron a gritar, clamando por la salida del entrenador Vladimir Quesada, muy cuestionado por la hinchada luego de cada jornada.

La afición del Saprissa se unió para gritar a todo pulmón “fuera Vladimir”, luego del empate ante Cartaginés. Foto: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Sin los 3 puntos en la Cueva

Saprissa aún no sabe qué es ganar de local en el presente campeonato. En su debut, la “S” empató con Puntarenas, cayó de visita ante Herediano y la única victoria que tiene es contra Sporting por la mínima.

El 0-0 contra Cartago fue la gota que derramó el vaso, por lo que la mayoría de los aficionados que llegaron a la Cueva gritaron “fuera Vladimir”, “fuera Vladimir”.