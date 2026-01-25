¿Qué opina el presidente del Saprissa de los roces que Erick Lonis ha tenido con la prensa?

El presidente del Deportivo Saprissa, Roberto Artavia, contó cómo vive el fútbol desde la grada y explicó cómo le gustaría que fuera la Cueva dentro de unos años.

En una entrevista con La Teja, el dirigente tibaseño explicó cómo se invertirán los $6,5 millones (unos 3 mil millones de colones) que los socios aprobaron aportar, el 15 de enero anterior, cuando asumió su mandato, y dejó claro que en este momento, las finanzas de la institución no están en apuros.

Otro de los temas a los que se refirió el presi fue sobre las diferencias que ha protagonizado Erick Lonis, quien lidera el Comité Deportivo, con algunos periodistas.

Roberto Artavia, nuevo presidente del Saprissa opinó de los roces que Erick Lonis ha tenido con la prensa. Foto: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Transparencia

—¿Cómo se ha involucrado su familia con este proyecto?

Cuando salieron las camisas de Batman, mi hija iba para Estados Unidos con uno de mis nietos y en el aeropuerto vieron una camisa, pero estaba más cara. Mi hija le dijo a mi nieto que no la podía comprar, pero él le respondió: “¿Cómo que no? Hay que apoyar a mi abuelo”. Y compraron la camisa y ahí la anda en Texas, por todos lados.

Mi esposa, Marcella, siempre va conmigo al estadio y tengo un hijo que en este momento estudia en Inglaterra, pero ahorita está acá y me apoya con el tema de redes. Estuvo en Cultura Saprissa y participó en aquel recibimiento del “Dracarys”, que se hizo en un partido Saprissa - Alajuelense, y todos se han involucrado de alguna manera.

—¿Qué tipo de experiencias están valorando ofrecer al aficionado, con las mejoras en el estadio?

Es un poquito difícil hablar de cuáles serán las experiencias nuevas, pero fundamentalmente deben tener cuatro componentes: mejor accesibilidad, que implica manejo de parqueos, tiquetes, precios, acceso para la familia y horarios de los partidos para que puedan venir niños de 7, 8 o 10 años.

La nueva dirigencia espera mejorar las condiciones del estadio Ricardo Saprissa. Foto: Mayela López. (Mayela Lopez/Mayela López)

Lo segundo es un mucho mejor ambiente en términos de higiene, comodidad y accesibilidad electrónica. Esto no va a ocurrir todo el primer día, pero queremos que la gente, una vez que esté adentro, se sienta segura, en un lugar limpio, cómodo y con acceso a buena alimentación.

Lo tercero es que queremos hacer un estadio mucho más electrónico, con mejor conectividad, donde, además de la experiencia física de estar en el estadio, también se tenga una experiencia virtual a través de teléfonos o pantallas electrónicas.

Y, por último, un estadio más grande. Queremos aumentar el número de palcos y plateas, y asegurarnos de que, dentro del espacio que tenemos, alcancemos el potencial máximo.

—La semana pasada se aprobó una inyección de capital de $6,5 millones. ¿En qué se va a invertir esa platita?

Esa plata va toda contra la deuda bancaria que teníamos, que era muy alta. Afortunadamente, ya eliminamos la deuda de Hacienda y vamos a eliminar la deuda con la Caja, a más tardar el 31 de marzo, una vez que pase la asamblea extraordinaria de socios para capitalizar ese dinero.

Erick Lonis lidera el Comité Deportivo del Saprissa. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Lo que estamos haciendo es que, a partir del 31 de marzo, al reducir la deuda bancaria y eliminar las deudas con el Gobierno, se libere flujo de caja para empezar a hacer mejoras pequeñas en el estadio: la parte estructural, la higiene, los servicios en cancha, etcétera.

Ese es el primero, espero yo, de 20 o 30 pasos que vamos a dar en los próximos cuatro o cinco años para llegar a esa visión de estadio y parte de ese dinero va a la planilla.

—¿Cuándo se podría hablar de que el club tiene estabilidad financiera?

La estabilidad ya está lograda. La deuda bancaria se redujo y, si todo sigue bien, deberíamos empezar a ver un flujo libre y positivo para invertir poco a poco. Eso requiere rendimiento deportivo, valorización de la marca, buena relación con la afición y credibilidad ante patrocinadores. Es manejar varias cosas en equilibrio.

—¿Qué valoración hace de los roces que Erick Lonis ha tenido con la prensa?

Todos tenemos una personalidad, un carácter y un estilo. Yo tengo el mío, Erick tiene el suyo y se lo vamos a respetar. Cuando creamos que le debemos dar una retroalimentación en uno u otro sentido, se la vamos a dar a él y a todos en el equipo, incluyéndome.

Estamos empezando en esto y yo esperaría que la identidad de Saprissa, más allá del aspecto deportivo y demás, empiece a parecerse un poquito más a la nueva junta directiva, que creo que somos más accesibles, abiertos, transparentes, y a Erick, sin perjudicarlo en su carácter y su estilo, me imagino que poco a poco irá adaptando el mismo tono que los demás.