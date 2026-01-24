Deportes

¿Qué dice Vladimir Quesada de la afición que pide su salida del Saprissa?

Vladimir Quesada tendrá una nueva prueba de fuego, este domingo a las 6 p.m., cuando Saprissa reciba en su casa al Club Sport Cartaginés

Por Yenci Aguilar Arroyo

Vladimir Quesada tendrá una nueva prueba de fuego, este domingo a las 6 de la tarde, cuando Saprissa reciba en su casa al Club Sport Cartaginés.

En este momento, el equipo de Amarini Villatoro disfruta las mieles del éxito y se coloca en el segundo lugar de la tabla, con 9 puntos y un arranque perfecto en el campeonato; mientras que los morados están en el quinto lugar, con apenas cuatro unidades.

El panorama del guatemalteco es muy distinto al de Quesada, quien en cada jornada recibe críticas de los aficionados y desde hace semanas piden la cabeza del entrenador.

14/12/2025, San José, Estadio Ricardo Saprissa, partido de vuelta de la semifinal del torneo de apertura 2025 entre el Deportivo Saprissa y el Club Sport Cartaginés.
Saprissa enfrentará a Cartaginés, este domingo, a las 6 p.m. en el estadio Ricardo Saprissa. Foto: José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

Sobre este tema habló Vladimir, previo al clásico provincial que será en el Ricardo Saprissa.

Las palabras de Vladimir Quesada

El entrenador dijo esto sobre los cuestionamientos hacia su trabajo y el momento deportivo del equipo.

“Queremos ganar el domingo porque somos Saprissa y porque esa es la historia, la cultura y la filosofía deportiva de este club. Lo que suceda y hablen los demás, con todo respeto, lo ignoro; no me interesa en demasía.

“No le pongo tanta atención a esas cosas; sé cómo es el ser humano y el periodismo, lo entiendo. Me centro en que tenemos que ganar e, independientemente de cuál sea nuestra posición, Saprissa siempre busca ganar los partidos”, comentó.

También explicó por qué usa al panameño Tomás Rodríguez como extremo y no como 9.

“Tomás es un jugador polifuncional, como otros que siempre buscamos; puede jugar de 9, de extremo o detrás del 9 —lo que era el antiguo 10, el volante ofensivo—”, afirmó.

¿Qué pasó con Fidel Escobar?

“Fidel ha hecho entrenamientos individuales y grupales, pero no tenemos un día o una fecha exacta para su regreso”, aseguró el técnico.

Sporting recibió al Deportivo Saprissa, en partido de la Jornada 3, Torneo de Clausura 2026.
Vladimir Quesada, técnico del Saprissa habló de los cuestionamientos en su contra. Foto: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)
