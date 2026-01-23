Deportes

Juan Carlos Rojas anuncia que dejará la Fedefútbol

Juan Carlos Rojas confirmó que dejará el Comité Ejecutivo de la Fedefútbol y recomendó a su sustituto

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo

Juan Carlos Rojas, expresidente del Deportivo Saprissa, comunicó que dejará el Comité Ejecutivo de la Fedefútbol.

A través de un mensaje en su cuenta de X, el exdirigente morado explicó las razones de su salida. Rojas era el Director 1 de la Federación, puesto que tenía hasta el 2027.

Saprissa presenta a su nuevo patrocinador Omnilife
Juan Carlos Rojas anunció que deja el Comité Ejecutivo de la Fedefútbol. Foto: Mayela López. (Mayela López/Mayela López)

LEA MÁS: Juan Carlos Rojas asegura que se va en paz del Saprissa y habló de sus nuevos proyectos

El mensaje de Juan Carlos Rojas

Esto informó Rojas en sus redes sociales:

“Hoy he tomado la decisión de dar un paso al lado del Comité Ejecutivo de la FCRF. Ha sido un gran honor y una experiencia de vida invaluable representar al Saprissa y aportar al fútbol de nuestro país desde ese espacio.

“Vivimos un momento clave que exige redoblar esfuerzos, tiempo y dedicación, y considero responsable permitir que este rol lo ejerza alguien con esa disponibilidad y con un vínculo directo y activo con el fútbol.

“En mi opinión, aunque sé es potestad de la asamblea, lo ideal es que mi sustituto sea el actual presidente de Saprissa, para asegurar una representación clara del club en esa mesa. Desde otra trinchera, quedo siempre a las órdenes para apoyar al fútbol nacional”.

LEA MÁS: ¿Roberto Artavia, presidente del Saprissa, piensa en el regreso de Keylor Navas y Jeaustin Campos? Esto nos dijo

LA TEJA
La Teja
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
SaprissaFútbol de Costa RicaJuan Carlos RojasFedefútbol
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.