Juan Carlos Rojas anuncia que dejará la Fedefútbol

Juan Carlos Rojas, expresidente del Deportivo Saprissa, comunicó que dejará el Comité Ejecutivo de la Fedefútbol.

A través de un mensaje en su cuenta de X, el exdirigente morado explicó las razones de su salida. Rojas era el Director 1 de la Federación, puesto que tenía hasta el 2027.

Juan Carlos Rojas anunció que deja el Comité Ejecutivo de la Fedefútbol. Foto: Mayela López. (Mayela López/Mayela López)

El mensaje de Juan Carlos Rojas

Esto informó Rojas en sus redes sociales:

“Hoy he tomado la decisión de dar un paso al lado del Comité Ejecutivo de la FCRF. Ha sido un gran honor y una experiencia de vida invaluable representar al Saprissa y aportar al fútbol de nuestro país desde ese espacio.

“Vivimos un momento clave que exige redoblar esfuerzos, tiempo y dedicación, y considero responsable permitir que este rol lo ejerza alguien con esa disponibilidad y con un vínculo directo y activo con el fútbol.

“En mi opinión, aunque sé es potestad de la asamblea, lo ideal es que mi sustituto sea el actual presidente de Saprissa, para asegurar una representación clara del club en esa mesa. Desde otra trinchera, quedo siempre a las órdenes para apoyar al fútbol nacional”.

