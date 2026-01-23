¿Roberto Artavia, presidente del Saprissa, piensa en el regreso de Keylor Navas y Jeaustin Campos? Esto nos dijo

Con una visión enfocada en el saneamiento financiero, la mejora de la experiencia del aficionado y el fortalecimiento deportivo a mediano plazo, Roberto Artavia inició oficialmente su gestión como presidente del Deportivo Saprissa, tras ser ratificado por la asamblea de asociados el 15 de enero anterior.

En una conversación con La Teja, el presi morado fue claro en que respetará la estructura técnica existente y que su rol no será intervenir en decisiones de cancha, aunque sí exigir resultados, rendimiento y valores acordes con la institución.

Roberto Artavia, presidente del Deportivo Saprissa conversó con La Teja sobre su gestión. Foto: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Preocupaciones y motivaciones

- ¿Cuál ha sido su mayor preocupación desde que asumió la presidencia?

Creo que el fútbol tiene que ser un equilibrio entre el desempeño del equipo, la división menor y la cantera, que debe estar alimentando constantemente al primer equipo. Mantener una planilla competitiva, por un lado y disciplina estratégica en términos financieros, de posicionamiento, de relaciones con la afición, patrocinadores y anunciantes.

Somos Saprissa, la marca deportiva más importante de Costa Rica y Centroamérica y en ese sentido hay una gran responsabilidad de capturar, mantener y hacer crecer ese valor. Pero no hacerlo crecer solo en términos económicos o de poder de convocatoria, sino utilizarlo para lograr la ruptura de barreras sociales y la integración social.

- La gran deuda de Saprissa en los últimos años es la participación internacional ¿cómo piensa cambiar eso?

No se resuelve de la noche a la mañana. Hoy ya no es ir a jugar contra Pachuca a ver qué pasa, es competir contra Messi. Los equipos de MLS y Liga MX se han fortalecido muchísimo. Nosotros vamos a tener que competir juntando el mejor talento posible, con buena conducción técnica y compromiso máximo con la divisa morada. Yo quisiera volver a un Mundial de Clubes y creo que en un año y medio podríamos estar de nuevo en octavos o cuartos de final de Concacaf.

Roberto Artavia, presidente del Saprissa desea que en un corto plazo, el equipo vuelva a la competencia internacional. Foto: Marvin Caravaca. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

- ¿Ya pudo conversar con los jugadores?

No, de hecho tengo una reunión con los capitanes y el cuerpo técnico y después con toda la planilla, pero es que este campeonato es de locos.

Cualquier reunión que haga ahorita sería una interrupción de la preparación de dos días para el siguiente partido. La idea más bien es que, pasado el inicio del campeonato y cuando venga la tregua que nos da las elecciones, podamos aprovechar ese tiempo para reunirme con ellos, conocerlos.

- ¿Qué habló con Juan Carlos Rojas antes de que él se fuera?

Juan Carlos ha sido amigo mío desde que llegó a Horizonte Morado. No lo conocía antes, pero sí conocía a su familia. Vivíamos en barrio Escalante y el abuelo, el papá y los tíos de Juan Carlos crecieron en el mismo barrio que yo.

Le ayudé en planificación estratégica y financiera en varias ocasiones. Hemos interactuado a nivel personal y profesional y sin duda desarrollamos una amistad.

Cuando me ofrecieron la presidencia lo llamé y le dije: “Mirá, Juan Carlos, me están ofreciendo la presidencia de Saprissa. Sé que ya presentaste tu renuncia, pero quería decírtelo yo por el respeto y la amistad que te tengo”.

Roberto Artavia, fue ratificado como el nuevo presidente de Saprissa, el 15 de enero anterior. Foto: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Él vino a la última asamblea, presentó su rendición de cuentas, muy bien hecha, y hablamos de seguir conversando para que me transmita su experiencia. Ahora cambiamos de roles: ahora soy yo el que está en el cargo y él el que me puede ayudar y asesorar.

- ¿Cuál es el plan para el equipo femenino?

El equipo femenino lo tenemos en la mira. Ellas van a seguir compitiendo y van a estar acuerpadas por la administración. Poco a poco esperamos ir creciendo e invirtiendo más, pero todo está sujeto al equilibrio financiero.

Si nos volvemos locos con la planilla del primer equipo, no hay recursos para divisiones menores o fútbol femenino. Vamos a competir y a tener una planilla capaz de ganar campeonatos, pero no llena de caprichos, sino que permita también invertir en otras áreas.

Para Roberto Artavia, presidente del Saprissa, tener a Keylor Navas en el equipo sería un sueño. Foto: AFP. (RODRIGO OROPEZA/AFP)

- ¿Qué valoración hace de Jeaustin Campos como entrenador?

La misma que hace cualquier aficionado. Es un técnico sumamente exitoso, el más ganador en la historia de Costa Rica y de Saprissa. Ha tenido altibajos como todos, pero tiene todo mi respeto por su trayectoria. Es un técnico que siempre estará en consideración cuando esté libre.

- ¿Keylor Navas podría volver a Saprissa para retirarse?

Sería maravilloso, un sueño, pero hoy tiene ofertas de Europa, México y posiblemente de la MLS. Con esos salarios no podemos competir. Tendría que ser una decisión personal de él, haciendo un gran sacrificio económico.

- ¿Qué opina del formato del campeonato nacional?

El ritmo de este campeonato no es aceptable. La sobrecarga sobre los jugadores es enorme, no solo física, sino también sicológica. Hay que revisar cómo se programan los torneos. Todas las ligas tienen complejidades, pero muchas lo manejan mejor que nosotros.

- ¿Qué formato le gustaría ver, un año corrido?

Sería maravilloso, pero entiendo las razones económicas de los formatos actuales, pero debemos considerar la calidad del espectáculo, la calidad de vida de los jugadores y la capacidad económica de la afición. No es fácil, pero tampoco es imposible.