Presidente del Saprissa cree que el club volvería a la competencia internacional en este plazo

Con una visión enfocada en el saneamiento financiero, la mejora de la experiencia del aficionado y el fortalecimiento deportivo a mediano plazo, Roberto Artavia inició, oficialmente, su gestión como presidente del Deportivo Saprissa, tras ser ratificado por la asamblea de asociados el 15 de enero anterior.

En una conversación con La Teja, el presi morado fue claro en que respetará la estructura técnica existente y que su rol no será intervenir en decisiones de cancha, aunque sí exigir resultados, rendimiento y valores acordes con la institución.

Roberto Artavia, presidente del Deportivo Saprissa conversó con La Teja sobre su gestión. Foto: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio/Atenorio)

—¿Cuál ha sido su mayor preocupación desde que asumió la presidencia?

Creo que el fútbol tiene que ser un equilibrio entre el desempeño del equipo, la división menor y la cantera, que debe estar alimentando constantemente al primer equipo. Mantener una planilla competitiva, por un lado, y disciplina estratégica en términos financieros, de posicionamiento, de relaciones con la afición, patrocinadores y anunciantes.

Somos Saprissa, la marca deportiva más importante de Costa Rica y Centroamérica, y en ese sentido hay una gran responsabilidad de capturar, mantener y hacer crecer ese valor. Pero no hacerlo crecer solo en términos económicos o de poder de convocatoria, sino utilizarlo para lograr la ruptura de barreras sociales y la integración social.

— La gran deuda de Saprissa en los últimos años es la participación internacional. ¿cómo piensa cambiar eso?

No se resuelve de la noche a la mañana. Hoy ya no es ir a jugar contra Pachuca a ver qué pasa, es competir contra Messi. Los equipos de MLS y Liga MX se han fortalecido muchísimo. Nosotros vamos a tener que competir juntando el mejor talento posible, con buena conducción técnica y compromiso máximo con la divisa morada. Yo quisiera volver a un Mundial de Clubes y creo que en un año y medio podríamos estar de nuevo en octavos o cuartos de final de Concacaf.