Vladimir Quesada le respondió con todo a Anthony Porras por una pregunta que le hizo

El técnico del Saprissa Vladimir Quesada se mostró incómodo, cuando la prensa deportiva le consultó sobre su continuidad y su planteamiento ante Cartaginés

Por Yenci Aguilar Arroyo

El técnico del Deportivo Saprissa, Vladimir Quesada, no ocultó su incomodidad este domingo durante la conferencia de prensa, luego del empate 0-0 ante Cartaginés.

El entrenador morado cuestionó el trabajo del periodista Anthony Porras, de Deportivas Columbia, cuando el comunicador le consultó por Luis Paradela y por el panameño Tomás Rodríguez.

Sobre el cubano, Porras consultó por qué no sumó más minutos en el partido de este domingo, a lo que el técnico afirmó:

Saprissa Cartaginés Jornada 4 campeonato de fútbol primera división 25-01-2026 En la foto: Vladimir Quesada Tecnico de Saprissa Fotografía Jonathan Jiménez Flores
Vladimir Quesada, técnico del Saprissa se mostró incómodo con algunas preguntas de la prensa. Foto: Jonathan Jiménez. (Jonathan Jimenez Flores/Jonathan Jimenez)

“Si usted hiciera su trabajo, sabría que no pudo entrenar con nosotros, porque somos respetuosos de la ley y hasta que no tenga su permiso de trabajo, no puede entrenar

“Paradela comenzó a entrenar hasta la semana pasada, cuando sus documentos estaban en regla, y está en un proceso de adaptación; no lo podemos lesionar”, comentó.

Sobre el delantero Tomás Rodríguez, el entrenador comentó:

“Tomás es un jugador polifuncional, hablo mucho con él, y me dice que le gusta jugar mucho por la banda y de 9; hoy lo usamos en las dos posiciones y creo que hizo un buen partido, como lo hizo todo el equipo”, agregó.

Saprissa Cartaginés Jornada 4 campeonato de fútbol primera división 25-01-2026 En la foto: Vladimir Quesada Tecnico de Saprissa Fotografía Jonathan Jiménez Flores
Saprissa aún no sabe lo que es ganar en la Cueva. Foto: Jonathan Jiménez. (Jonathan Jimenez Flores/Jonathan Jimenez)

Un bache

Sobre los cuestionamientos de los aficionados, el técnico dijo que no se extendería y añadió:

“La gente tiene derecho a expresarse, obvio, ellos y nosotros queremos ganar, más nosotros, somos los que queremos ganar, pero esto lo hemos vivido y lo han vivido muchos entrenadores y al final celebramos la victoria todos juntos.

“Estamos en un bache, un estado donde lamentablemente creamos bastantes opciones para anotar y no hemos podido hacerlo. No nos desesperamos, no nos vamos a volver locos, hay que trabajar para jugar como lo hicimos hoy y mejor”, expresó.

