Vladimir Quesada le respondió con todo a Anthony Porras por una pregunta que le hizo

El técnico del Deportivo Saprissa, Vladimir Quesada, no ocultó su incomodidad este domingo durante la conferencia de prensa, luego del empate 0-0 ante Cartaginés.
El entrenador morado cuestionó el trabajo del periodista Anthony Porras, de Deportivas Columbia, cuando el comunicador le consultó por Luis Paradela y por el panameño Tomás Rodríguez.
Sobre el cubano, Porras consultó por qué no sumó más minutos en el partido de este domingo, a lo que el técnico afirmó:
“Si usted hiciera su trabajo, sabría que no pudo entrenar con nosotros, porque somos respetuosos de la ley y hasta que no tenga su permiso de trabajo, no puede entrenar
“Paradela comenzó a entrenar hasta la semana pasada, cuando sus documentos estaban en regla, y está en un proceso de adaptación; no lo podemos lesionar”, comentó.
Sobre el delantero Tomás Rodríguez, el entrenador comentó:
“Tomás es un jugador polifuncional, hablo mucho con él, y me dice que le gusta jugar mucho por la banda y de 9; hoy lo usamos en las dos posiciones y creo que hizo un buen partido, como lo hizo todo el equipo”, agregó.
Un bache
Sobre los cuestionamientos de los aficionados, el técnico dijo que no se extendería y añadió:
“La gente tiene derecho a expresarse, obvio, ellos y nosotros queremos ganar, más nosotros, somos los que queremos ganar, pero esto lo hemos vivido y lo han vivido muchos entrenadores y al final celebramos la victoria todos juntos.
“Estamos en un bache, un estado donde lamentablemente creamos bastantes opciones para anotar y no hemos podido hacerlo. No nos desesperamos, no nos vamos a volver locos, hay que trabajar para jugar como lo hicimos hoy y mejor”, expresó.