A pesar de que ya no es presidente de Saprissa, Juan Carlos Rojas salió a defender a jugador morado

Aunque ya no ocupa el cargo de presidente del Deportivo Saprissa, Juan Carlos Rojas no pasó por alto lo ocurrido en el partido de este domingo ante Cartaginés y salió a respaldar públicamente a un jugador morado que en el pasado fue blanco de críticas: el portero Abraham Madriz.

Mensaje en pleno partido

Juan Carlos Rojas defendió públicamente a Abraham Madriz durante el juego ante Cartaginés. (JONATHAN JIMENEZ/jonathan Jimenez)

Durante el desarrollo del encuentro en el estadio Ricardo Saprissa, el exjerarca utilizó su cuenta de X (antes Twitter) para elogiar el desempeño del guardameta, quien actualmente es titular del equipo.

“¡Abraham! Bien, mae, tomando confianza y callando bocas. Gran futuro”, escribió Rojas, mensaje que generó múltiples reacciones entre aficionados morados, varios de los cuales aseguraron que ahora ven al arquero con mayor seguridad y mejor rendimiento que en etapas anteriores.

Ante esos comentarios, el expresidente volvió a intervenir para ampliar su criterio y defender el proceso del joven futbolista.

Llamado a la paciencia con el portero

El portero morado recibió respaldo del expresidente saprissista.

Rojas explicó que la posición de portero requiere tiempo y continuidad para consolidarse, especialmente en jugadores jóvenes.

“Un portero joven requiere varios partidos para afianzarse. Y cometerá errores, pero lo que mostrará si tiene futuro y es para Saprissa, es justamente su reacción a la adversidad”, señaló.

Agregó que la confianza actual, al ser titular, puede marcar un punto de inflexión en su carrera. “Cuando se le da la confianza (ahora de titular), puede despegar y consolidarse”, expresó.

Además, recordó que Abraham Madriz tiene varios años entrenando con el primer equipo y bajo la supervisión de Róger Mora, conviviendo con arqueros de experiencia.

“Hay que tener un poco de paciencia, pero condiciones físicas y mentales tiene”, concluyó.

Las palabras de Rojas reavivaron el debate entre la afición morada sobre el presente y el futuro del arquero en el equipo tibaseño.

