Teleguía Deportes

A pesar de que ya no es presidente de Saprissa, Juan Carlos Rojas salió a defender a jugador morado

El expresidente morado utilizó sus redes sociales para respaldar al mejor jugador de Saprissa ante Cartaginés

EscucharEscuchar
Por Hillary Chinchilla Marín

Aunque ya no ocupa el cargo de presidente del Deportivo Saprissa, Juan Carlos Rojas no pasó por alto lo ocurrido en el partido de este domingo ante Cartaginés y salió a respaldar públicamente a un jugador morado que en el pasado fue blanco de críticas: el portero Abraham Madriz.

LEA MÁS: “¡Fuera Vladimir!” Saprissa sigue dejando dudas y Cartaginés se aprovecha para líder de la Cueva

Mensaje en pleno partido

celebración de los 90 años del Deportivo Saprissa
Juan Carlos Rojas defendió públicamente a Abraham Madriz durante el juego ante Cartaginés. (JONATHAN JIMENEZ/jonathan Jimenez)

Durante el desarrollo del encuentro en el estadio Ricardo Saprissa, el exjerarca utilizó su cuenta de X (antes Twitter) para elogiar el desempeño del guardameta, quien actualmente es titular del equipo.

¡Abraham! Bien, mae, tomando confianza y callando bocas. Gran futuro”, escribió Rojas, mensaje que generó múltiples reacciones entre aficionados morados, varios de los cuales aseguraron que ahora ven al arquero con mayor seguridad y mejor rendimiento que en etapas anteriores.

LEA MÁS: Vladimir Quesada le respondió con todo a Anthony Porras por una pregunta que le hizo

Ante esos comentarios, el expresidente volvió a intervenir para ampliar su criterio y defender el proceso del joven futbolista.

Llamado a la paciencia con el portero

Abraham Madriz, portero de Saprissa
El portero morado recibió respaldo del expresidente saprissista.

Rojas explicó que la posición de portero requiere tiempo y continuidad para consolidarse, especialmente en jugadores jóvenes.

Un portero joven requiere varios partidos para afianzarse. Y cometerá errores, pero lo que mostrará si tiene futuro y es para Saprissa, es justamente su reacción a la adversidad”, señaló.

Agregó que la confianza actual, al ser titular, puede marcar un punto de inflexión en su carrera. “Cuando se le da la confianza (ahora de titular), puede despegar y consolidarse”, expresó.

Además, recordó que Abraham Madriz tiene varios años entrenando con el primer equipo y bajo la supervisión de Róger Mora, conviviendo con arqueros de experiencia.

Hay que tener un poco de paciencia, pero condiciones físicas y mentales tiene”, concluyó.

Las palabras de Rojas reavivaron el debate entre la afición morada sobre el presente y el futuro del arquero en el equipo tibaseño.

Nota realizada con ayuda de IA

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Juan Carlos RojasSaprissaAbraham MadrizNotas IALTNotas IATLH
Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.