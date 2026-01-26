“¡Fuera Vladimir!” Saprissa sigue dejando dudas y Cartaginés se aprovecha para líder de la Cueva

Saprissa no despeja las dudas en su juego y el público en Tibás la toma en contra del técnico morado, Vladimir Quesada, quien fue coreado por el estadio con el pedido de su salida tras empatar sin goles ante Cartaginés.

El mal arranque en cuanto a resultados, además del juego poco convincente, no tiene contentos a los morados tras el segundo partido disputado en la Cueva en este torneo y siguen sin ganar de local.

Los de Quesada vienen de ganarle a Sporting, siendo su única victoria hasta el momento en el certamen, pero ante un rival como los albinegros que no demuestran la gran cosa y son coleros.

Saprissa y Cartaginés empataron sin goles en la Cueva (Jonathan Jimenez Flores/Jonathan Jimenez)

En los primeros instantes del encuentro, fue Bancy Hernández, del que se sigue teniendo grandes expectativas, el que tuvo la primera en apenas cuatro minutos tras un pase certero que lo dejó frente a Kevin Briceño, pero luego de intentar un globito, la pelota salió muy desviada.

La visita iba a equilibrar la balanza con un par de oportunidades para poner nerviosa la Cueva; primero fue una escapada de Barahona por el sector derecho que terminó con un venenoso centro que despejó Abraham Madriz, el que sería figura a los 16 minutos tras una gran acción de Suhander Zúñiga que terminó con un remate pegado al poste que apenas el joven portero lograría desviar para mantener su valla sin daños.

El de Nicaragua sería, de nuevo, el arma de peligro para Vladimir Quesada, y tras un gran centro con tintes de remate a marco, la pelota parecía que se le podía escapar a Briceño, pero con una providencial intervención, el guardameta lograría mantener el cero tras 21 minutos de encuentro.

La etapa inicial finalizaría con una acción de Cristopher Núñez, un disparo de media distancia que fue por encima del arco de Madriz, dejando a los blanquiazules con las sensaciones de una primera parte en Tibás con la balanza equilibrada, pese a ser visitantes.

Los jugadores morados entraron al camerino en medio de una chiflada, ya que el Monstruo, pese a tener a sus refuerzos, al mismo Mariano Torres de regreso, tras cumplir la sanción por la expulsión ante Puntarenas, el combinado morado no termina de enamorar a su afición.

El panameño falló gol cantado

Para la complementaria, Saprissa tendría una opción clarísima en los pies de Tomás Rodríguez, pero una intervención de Diego Mesén salvaría la portería de Briceño y sostendría el 0-0.

Luis Paradela volvió a la Cueva pero no pudo marcar la diferencia en el resultado (Jonathan Jimenez Flores/Jonathan Jimenez)

De nuevo sería Tomás el que tendría una inmejorable ocasión tras una jugada individual de Bancy, quien lo dejó frente al arco, sin marca y haciendo recordar a Gustavo Herrera, de no gratas memorias para los de Tibás, Rodríguez enviaría su remate a las nubes ante la incredulidad de la Cueva en apenas 56 de encuentro.

Luis Paradela entraría de variante al 59 ante una ovación por parte de la grada, y fue tres minutos después que el cubano dejaría una clara tras un despeje de corto de Briceño luego de un centro por el sector izquierdo de los morados.

Instantes después, Tomás Rodríguez tuvo otra opción, pero la volvió a volar y con ello seguiría el empate sin goles, pero las sensaciones eran de que el Monstruo estaría más cerca de abrir la cuenta.

Cartaginés sale como el nuevo líder del torneo en solitario (Jonathan Jimenez Flores/Jonathan Jimenez)

Cartaginés tendría en pies de Ricardo Márquez la más clara para los blanquiazules en la segunda mitad, tras una acción del de Colombia, quien aprovechó para pifia de Pablo Arboine para entrar al área, quitarse una marca y rematar, pero el joven Abraham Madriz mostraría que está aprovechando la oportunidad de ser el estelar en el arco morado con una gran atajada para mantener el partido sin goles.

Luis Paradela tendría de nuevo la oportunidad de enamorar aún más a la hinchada morada al 76 de partido, luego de una gran asistencia de Mariano Torres; no obstante, en el mano a mano, Kevin Briceño le negó la anotación al cubano en su vuelta oficial a la Cueva en un partido oficial.

Los de Amarini Villatoro la volverían a tener en el cierre, a los 86, cuando una pelota afuera del área le quedaría a Geancarlo Castro, pero Abraham, una vez más, sería providencial para sostener la igualdad en el resultado.

Fue un duelo de porteros.

El resultado no se movería y para Cartaginés sería un gran marcador, ya que, tras la derrota de Herediano en Liberia, los de Villatoro son los nuevos líderes en solitario del Clausura 2026.