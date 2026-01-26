Herediano perdió el invicto en Liberia y pone en peligro su liderato

Al Herediano se le apagó este domingo, en Liberia, la buena estrella que lo había guiado, ya que perdió el paso perfecto que traía en el Clausura 2026, al perder por la mínima.

Para los florenses es un balde de agua fría y le abre oportunidad al Cartaginés de adueñarse del primer lugar.

Municipal Liberia sacó una sufrida victoria con un solitario gol de Randy Ramírez que significó no solo tres puntos de oro, sino también la primera victoria del torneo para los liberianos, en un resultado que corta una racha negativa y devuelve la ilusión a su afición.

Los coyotes recibieron al Team, en su casa, el estadio Edgardo Baltodano, y cuando parecía que todo estaba cocinado y el juego cerraría en cero, apareció el muchacho de 21 años para darle la victoria a su equipo, lo que provocó la primera derrota de los rojiamarillos en el presente campeonato.

El gol de Ramírez no solo es importante por lo que representa a nivel grupal, sino que significó el reencuentro del delantero con el gol. El muchacho fue el héroe en una calurosa tarde en la Ciudad Blanca y volvió a anotar, después de cinco meses de no hacerlo.

La última vez que rompió la red fue el 17 de agosto del año pasado, cuando recibieron al Deportivo Saprissa. Además, acabó con una racha del Team, que no recibía un gol en su arco desde el 7 de diciembre del año pasado. Ese día, los florenses enfrentaron a Pérez Zeledón y el juego cerró con marcador 3-1.

Sin emociones

Minutos antes del partido, quienes asistieron al partido le dedicaron un minuto de silencio a la pequeña Irina Álvarez Esquivel, hija del exjugador liberiano Freddy Álvarez que falleció este sábado.

En Herediano sorprendieron con la ausencia de Elías Aguilar y de Marcel Hernández para el arranque; mientras que en el equipo pampero, Mauricio Villalobos no estuvo en los planes de José Saturnino Cardozo desde los primeros minutos.

Con el pitazo inicial, el encuentro se caracterizó por tener mucha marca y pocas opciones en los marcos.

5 meses tenía Randy Ramírez de no marcar un gol.

Una de las principales opciones de los aurinegros llegó al minuto 14, cuando Joaquín Alonso Hernández recuperó la pelota y se dirigió al arco, pero le faltó comunicación con Fernando Lesme, para abrir la cuenta, por lo que Getsel Montes, le quitó la bola al paraguayo.

Minutos después, le tocó el turno a Heredia. Darryl Araya remató al arco de Anthony Monreal, pero tampoco pudo concretar ante la buena acción del meta local.

El momento curioso del partido, ante la falta de goles de la primera parte, lo protagonizó un aficionado florense, cuando al cierre de la primera, al minuto 36, intentó meterse a la cancha, pero fue detenido por la seguridad privada.

Según reportó la periodista Gaby Jiménez, de Teletica Deportes, el fiebre quiso saltar al terreno de juego y un guarda impidió su ingreso y minutos después, fue sacado por oficiales de la Fuerza Pública.

Aparecieron los cambios y el gol

Comenzando la segunda parte, a los liberianos se les anuló un gol, por estar en posición fuera de juego. Al 45, el paraguayo Fernando Lesme hizo la anotación, pero José Joaquín Huertas, a la hora de hacer el pase, estaba en posición prohibida.

El entrenador liberiano ajustó piezas, y los cambios le dieron resultados, al punto que le permitieron sacar la ventaja en el cierre del encuentro.

Abner Hudson y Mauricio Villalobos entraron en el cierre y le dieron frescura al partido; de hecho, fue Hudson quien hizo un saque de banda que inició la jugada de la victoria.

Mauricio Villalobos recibió el pase de Abner y se la sirvió a Randy, quien remató de pierna derecha para poner adelante a Liberia.

A pesar de la euforia que se desató en el estadio y en medio del festejo, los jugadores hicieron una pausa, para dedicarle el gol a Freddy Álvarez, debido al difícil momento que pasa.

Con este resultado, el Team se quedó con 9 puntos; mientras que Liberia llegó a las 5 unidades y se colocó en el quinto lugar de la tabla, un puesto por encima de Alajuelense.