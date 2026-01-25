Liberia despide a Malcom Pilone con emotivo mensaje antes de ser presentado en Alajuelense

El Municipal Liberia se despidió de uno de sus jugadores claves en la media cancha y minutos después, Alajuelense lo presentó como su nuevo fichaje.

Este sábado, el equipo aurinegro le dedicó un sentido mensaje al jugador argentino Malcom Pilone, quien llegará al campeón nacional por el próximo año.

“El jugador Malcom Pilone es nuevo futbolista de Liga Deportiva Alajuelense. El volante firmó por un año con el club”, informó el equipo rojinegro.

Malcom Pilone fue presentado este sábado, como nuevo refuerzo de Alajuelense. Foto: prensa ML. (Isaac Martínez / Prensa Liberia/Isaac Martínez / Prensa Liberia)

La despedida del Municipal Liberia.

Este fue el mensaje con el que Liberia despidió al futbolista sudamericano:

“Nativo de Rosario, Argentina, pero un liberiano más, que defendió la camiseta aurinegra por 3 años y medio, sumando más de 125 partidos entre primera y segunda división. También tuvo partidos en Torneo de Copa como aurinegro.

“Pilone fue uno de los jugadores claves del ascenso del club a primera división en mayo del 2023. Es el segundo extranjero con más partidos en la historia del club, con 89 presentaciones en primera división”.