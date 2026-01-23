Torneo Nacional

Así estaría la situación con la posible llegada del argentino Malcom Pilone a Alajuelense

Alajuelense se mueve en el mercado de fichajes para dejarse un nuevo refuerzo en su mediocampo, el cual llegaría desde Liberia

Por Sergio Alvarado

La situación de Alajuelense y el argentino Malcom Pilone habría avanzado para que el argentino de 28 años sea rojinegro a partir de los próximos días.

Han sido horas en los que la información va y viene, por un lado a La Teja le indicó una fuente que la negociación aún no está cerrada, pero que sí anda en curso.

Malcom Pilone (20 atrás) estaría muy cerca de vestirse de rojinegro. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Desde este jueves medios y partes hablaron del tema, Hancer Zúñiga, gerente deportivo de Liberia, indicó a las radios presentes en el estadio Edgardo Baltodano que él escuchó sobre el tema, pero dijo que no había nada concreto por su futbolista.

Versiones cruzadas y fuentes cercanas

Para este viernes la situación ya habría avanzado según las fuentes cercanas, mientras que otros medios y periodistas como Kevin Jiménez y Ferlin Fuentes aseguran que el asunto ya está cerrado y se podría anunciar pronto.

Alajuelense ya lo tenía en el radar

El miércoles, Carlos Vela, gerente deportivo erizo calificó a Pilone como uno de los mejores jugadores del fútbol nacional y que ellos siempre quieren a los buenos jugadores.

“Creo que hay mucho talento en el torneo nacional y nosotros claramente al tenerlos de rivales, siempre estamos observando a los mejores jugadores. Y en ese caso, yo creo que nadie tiene ninguna duda de que Pilone es uno de los mejores jugadores del país”, indicó.

Carlos Vela (izquierda) aseguró que Malcom Pilone es de los mejores jugadores en Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Ajustes obligados en las plazas de extranjeros

Si se amarrara la llegada de Pilone, como se prevee, los manudos tendrían que hacer ajustes entre las plazas de extranjeros pues ya estarían llenas.

Los erizos cuentan con el uruguayo Washington Ortega, los mexicanos Ronaldo Cisneros y Ángel Zaldívar, el colombiano Jeison Lucumí y el español Alberto Toril, este último es el que seguramente saldrá del plantel para dejar un espacio.

Cuarto fichaje del mercado rojinegro

Malcom sería el cuarto fichaje erizo, tras la llegada de Kenneth Vargas, Zaldívar y el delantero tico José Alvarado.

Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

