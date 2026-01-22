Hermano de Alberto Toril le lanza un dardo a Alajuelense en redes sociales

En una publicación del periodista Kevin Jiménez en la que habla sobre Alajuelense, un usuario lanzó un comentario criticando al nuevo 10 del equipo, Joel Campbell, algo que el hermano de Alberto Toril aprovechó para tirarle una indirecta clara a los manudos.

Hermano de Alberto Toril le mandó un dardo a Alajuelense en redes sociales (Rafael Pacheco Granados)

“Sino tienen para ni finiquitar a mi hermano, que se dejen de rollos”, comentó Héctor Toril Domingo en respuesta al comentario original en la publicación del Facebook de Kevin Jiménez.

El hermano de Alberto Toril lanzó un daro a Alajuelense en la página de Kevin Jiménez (Facebook Kevin Jiménez/Facebook Kevin Jiménez)

Alberto Toril no ha contado con la regularidad deseada entre lesiones y falta de minutos con la llegada de Óscar Ramírez y en este Clausura 2026 no ha tenido participación.