Hermano de Alberto Toril le lanza un dardo a Alajuelense en redes sociales

En una publicación en la página de Kevin Jiménez, el hermano de Alberto Toril le tiró un dardo a la directiva de Alajuelense sobre su hermano

Por Eduardo Rodríguez

En una publicación del periodista Kevin Jiménez en la que habla sobre Alajuelense, un usuario lanzó un comentario criticando al nuevo 10 del equipo, Joel Campbell, algo que el hermano de Alberto Toril aprovechó para tirarle una indirecta clara a los manudos.

“Sino tienen para ni finiquitar a mi hermano, que se dejen de rollos”, comentó Héctor Toril Domingo en respuesta al comentario original en la publicación del Facebook de Kevin Jiménez.

Alberto Toril no ha contado con la regularidad deseada entre lesiones y falta de minutos con la llegada de Óscar Ramírez y en este Clausura 2026 no ha tenido participación.

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

