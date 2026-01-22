Hermano de Alberto Toril le lanza un dardo a Alajuelense en redes sociales

En una publicación del periodista Kevin Jiménez en la que habla sobre Alajuelense, un usuario lanzó un comentario criticando al nuevo 10 del equipo, Joel Campbell, algo que el hermano de Alberto Toril aprovechó para tirarle una indirecta clara a los manudos.
“Sino tienen para ni finiquitar a mi hermano, que se dejen de rollos”, comentó Héctor Toril Domingo en respuesta al comentario original en la publicación del Facebook de Kevin Jiménez.
LEA MÁS: Óscar Ramírez explica cómo el calendario afecta el rendimiento de Alajuelense
Alberto Toril no ha contado con la regularidad deseada entre lesiones y falta de minutos con la llegada de Óscar Ramírez y en este Clausura 2026 no ha tenido participación.