Van Der Putten aclara su situación en Alajuelense luego de ser suplente y volver ante Cartaginés

Santiago Van Der Putten volvió a la titularidad en Alajuelense ante el Cartaginés este miércoles en la derrota de Alajuelense 1-0 en el Fello Meza.

El defensa manudo terminó perdiendo su puesto dentro del once estelar en la última etapa del semestre pasado cuando Guillermo Villalobos se adueñó de su espacio y ahora lo recuperó, tras una lesión de Alexis Gamboa.

Santiago Van Der Putten volvió a la titularidad ante Cartaginés (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Tras regresar al once, Santiago comentó sobre su sentir luego de ser relegado al banquillo y volver en el encuentro contra Cartago.

“Con humildad y responsabilidad también he aprovechado para trabajar y entender. Yo creo que la competencia siempre es sana entre los tres; Alexis, Memo y yo tenemos una muy buena relación, nos empujamos cada día que entrenamos, intentamos hacerlo mejor, entonces me lo tomo así; si estaba en banca era por algo, creo que tengo que también trabajar y luchar para competir por un puesto en la titular”, dijo Van Der Putten ante la consulta de La Teja.

El defensa también habló sobre su futuro en cuanto al tema de ofertas para salir en un futuro de la Liga.

Alajuelense no pudo en el Fello Meza y acabó perdiendo 1-0 ante Cartaginés (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Yo me enfoco en el día a día, dejo eso a mis papás, a mi representante, sobre esas conversaciones; creo que si algo he aprendido en el fútbol es que todo puede cambiar de un día para otro. Una oferta no significa nada hasta que no haya nada por escrito”.

“Yo me protejo mucho con eso, en lo que dije anteriormente, en luchar e intentar jugar para ayudar con el grupo para sumar de tres puntos”, expresó.

La Liga vuelve a escena el sábado a las 8 de la noche ante San Carlos con la posibilidad de que Van Der Putten vuelva a ser de la partida ante Paté Centeno y sus pupilos en el Morera Soto.