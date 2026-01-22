Óscar Ramírez explica cómo el calendario afecta el rendimiento de Alajuelense

Alajuelense cayó por la mínima este miércoles ante Cartaginés después de sumar dos empates en el arranque del torneo, por lo que el club solo suma dos de nueve unidades posibles.

El bajonazo manudo, según explicó el técnico manudo, Óscar Ramírez, en conferencia de prensa se debe al poco margen para trabajar.

“Si analizan, Alajuela es cada tres días, los primeros cinco partidos, y entonces la continuidad de nosotros consiste en recuperar, hacer el bosquejo del partido y jugar; todos los cinco partidos es lo mismo. Hay algunos equipos que pasan a cuatro, es decir, tienen un día para trabajar en lo táctico y lo físico si quieren, y otros que tienen cinco días para trabajar, recuperar, así que hacen trabajo táctico un poco y el día antes pueden planear”.

Alajuelense suma solo dos puntos de nueve posibles en el arranque del torneo (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Nosotros no tenemos ese espacio; nosotros es cada tres días, entonces, ¿cómo hacer para trabajar, para hacer un poco de lo físico, repaso de las líneas, coordinativo en los centros, si no tengo tiempo? Así van a pasar estos cinco partidos, no tengo tiempo”, señaló Óscar.

El Macho también mencionó sobre el Torneo de Copa en el que la Liga verá acción en febrero ante Liberia en los cuartos de final.

LEA MÁS: Van Der Putten aclara su situación en Alajuelense luego de ser suplente y volver ante Cartaginés

“Encima nos meten el torneo de Copa, entonces una semana para trabajar ahí antes de que nos metan la copa y me toca ir a Liberia antes de reiniciar, mientras los otros equipos no viajan, entonces la tengo clara; lo digo porque sé lo complejo que se plantea esto y toca darle y ver cómo mejoramos y tratar de equilibrar para ser lo que somos”.

El calendario de la Liga hasta el momento

Alajuelense debutó el jueves 15 de enero en el estadio Alejandro Morera Soto ante Liberia en un duelo que finalizó con empate a dos anotaciones.

Para la segunda fecha, los campeones nacionales visitaron Pérez Zeledón el domingo 18 de enero, partido que acabó con un 1-1.

Alajuelense vuelve a escena el sábado en el Morera ante San Carlos (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Ahora los rojinegros jugaron este miércoles 21 en el Fello Meza de Cartago y finalizaron perdiendo 1-0 ante los brumosos.

Por la cuarta fecha, los leones reciben a San Carlos el sábado 24 de enero a las 8 de la noche en la Catedral, para el martes 27 visitar el Coyella Fonseca y medirse a Guadalupe por la quinta fecha e ir a un parón de una semana debido a las votaciones presidenciales del 1 de febrero, por lo que el próximo fin de semana no habrá fútbol nacional.

LEA MÁS: ¿Quién es Ricardo Márquez? El delantero del Cartaginés que enciende la ilusión brumosa

Tras las elecciones presidenciales, los manudos reciben en la ida de cuartos de final del Torneo de Copa a Liberia en el Morera Soto el martes 3 y le devuelven la visita el miércoles 11, pero en medio de dicha serie hay un clásico provincial en Alajuela ante Herediano el fin de semana del 7 y 8 de febrero.

Ante este calendario tan apretado, en La Teja se consultó directamente con Alajuelense y ellos aclararon que esto se debe a un tema de la televisora, que es la que pone los horarios y fechas de los encuentros.