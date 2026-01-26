Randy Ramírez acabó con su sequía de goles y con el paso perfecto del Herediano

Randy Ramírez fue el encargado de marcar el único gol de la tarde en el Edgardo Baltodano ante el Club Sport Herediano, que significó el primer triunfo de Liberia en este Clausura 2026 y la caída del invicto florense.

Esta anotación no solo representó los primeros tres puntos de los dirigidos por José Saturnino Cardozo, sino que también fue acabar con una sequía de gol que venía desde el 17 de agosto del año anterior, cuando marcó doblete contra Saprissa en el empate a dos de los guanacastecos y tibaseños.

En el gol de Randy Ramírez con Liberia los jugadores tuvieron un gesto con Freddy Álvarez (Prensa Liberia/Prensa Liberia)

Encima, con ese tanto acabó con el paso perfecto de los florenses, que tampoco habían encajado un solo gol en lo que llevábamos del semestre.

“Muy felices de haber sacado el resultado, primera victoria en casa para nuestra afición y muy felices y a seguir trabajando para lo que viene”, acotó Randy en la entrevista postpartido en FUTV.

Sobre volver al gol tras no anotar desde agosto del 2025, Ramírez mostró su alegría al volver a celebrar.

“Claro, ¿a quién no le gusta marcar? Y por dicha se me dio y nada, ahora a seguir trabajando”, dijo el jugador liberiano.

Sobre las incorporaciones, entre ellas Mauricio Villalobos, quien fue el que le dio el pase del gol para la victoria de los coyotes.

Randy Ramirez le anotó a Herediano el tanto de la victoria para los liberianos (Prensa de Liberia/Prensa de Liberia)

“Hay una competencia muy alta, vinieron buenos jugadores a aportar al equipo y vamos a seguir adelante para lo que viene”, afirmó tras la victoria sobre Heredia.

El atacante tiene claro que la victoria era urgente en un torneo que va muy rápido.

“Sabemos que son partidos muy seguidos, pero ahora a descansar el cuerpo y pensar en lo que viene”, añadió.

Randy sabe que la vara es alta para los coyotes, luego de lo hecho en el torneo pasado, en el que clasificaron a semifinales.

“Claro, muy feliz en el Municipal Liberia, con todos los jugadores, y lo que quiero es ayudar al equipo con goles y asistencias y corriendo dentro de la cancha”, concluyó Randy.