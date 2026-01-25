Deportes

Aficionado de Herediano es detenido al intentar invadir la cancha en el estadio Edgardo Baltodano

El curioso hecho se dio al cierre de la primera parte del partido entre el Municipal Liberia y Herediano, en la fecha 4 del torneo de Clausura 2026

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo

Un aficionado de Herediano habría intentado meterse a la cancha del estadio Edgardo Baltodano durante el juego entre los florenses y el Municipal Liberia, pero la jugada no le salió como la tenía planeada.

A las 3 p.m. comenzó el duelo entre rojiamarillos y guanacastecos y al minuto 36 del encuentro, las tomas de FUTV mostraron cuando la Policía detenía a un hombre.

Según el relato de la periodista Gabriela Jiménez, el sujeto quiso meterse a la gramilla del estadio mundialista.

LEA MÁS: Haxzel Quirós asume el mando entre diversas estrellas en el arranque perfecto de Herediano

Un aficionado de Herediano habría intentado meterse a la cancha del estadio Edgardo Baltodano. Foto: Captura de pantalla. (Foto: Captura de pantalla./Foto: Captura de pantalla.)

Lo que pasó en el Edgardo Baltodano

De acuerdo con Gaby Jiménez, las autoridades pudieron detener a tiempo al fiebre.

“Un aficionado intentó lanzarse a la cancha, pero un guarda de seguridad pudo detenerlo y en este momento está en el suelo”, dijo la periodista en la transmisión de canal 7.

Aficionado quiso meterse a la cancha en el juego Liberia vs Herediano

Segundos después, Jiménez relató que al aficionado lo detuvieron oficiales de la Fuerza Pública y se lo llevaron.

El encuentro entre Herediano y Liberia, al cierre del primer tiempo iba 0-0.

HeredianoLiberiaAficionadoEstadio Edgardo Baltodano
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

