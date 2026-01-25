Aficionado de Herediano es detenido al intentar invadir la cancha en el estadio Edgardo Baltodano

Un aficionado de Herediano habría intentado meterse a la cancha del estadio Edgardo Baltodano durante el juego entre los florenses y el Municipal Liberia, pero la jugada no le salió como la tenía planeada.

A las 3 p.m. comenzó el duelo entre rojiamarillos y guanacastecos y al minuto 36 del encuentro, las tomas de FUTV mostraron cuando la Policía detenía a un hombre.

Según el relato de la periodista Gabriela Jiménez, el sujeto quiso meterse a la gramilla del estadio mundialista.

Lo que pasó en el Edgardo Baltodano

De acuerdo con Gaby Jiménez, las autoridades pudieron detener a tiempo al fiebre.

“Un aficionado intentó lanzarse a la cancha, pero un guarda de seguridad pudo detenerlo y en este momento está en el suelo”, dijo la periodista en la transmisión de canal 7.

Segundos después, Jiménez relató que al aficionado lo detuvieron oficiales de la Fuerza Pública y se lo llevaron.

El encuentro entre Herediano y Liberia, al cierre del primer tiempo iba 0-0.