Haxzel Quirós asume el mando entre diversas estrellas en el arranque perfecto de Herediano

Herediano arrancó el Clausura 2026 con un paso firme y fuerte; está en la cima del torneo tras tres jornadas en las que suma nueve puntos, ocho goles marcados y ninguno en contra, además de figuras que comenzaron en gran nivel.

Haxzel Quirós, goles y liderazgo desde el inicio

Haxzel Quirós lleva dos goles en tres partidos con Herediano. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Haxzel Quirós es una de las fichas que ha tenido un muy buen inicio; acumula dos goles en tres juegos, ante Sporting FC y Guadalupe, con lo que está como líder de goleo junto con su compañero Marcel Hernández y el argentino Máximo Pereira, de Pérez Zeledón.

Más allá de los goles, ha mostrado un buen rendimiento y además un liderazgo que se consolida en el equipo, por lo que para esta temporada es uno de los capitanes del club.

“La verdad, me siento muy feliz; el trabajo que uno hace, muchas veces uno cree que es en vano, pero no es así. Gracias a Dios, uno tiene muy buena regularidad y acá uno va aprendiendo día a día, de lo bueno y no tan bueno; todos son experiencias para el futuro.

“Ser capitán de esta gran institución siempre será un honor; estoy muy feliz por eso y comprometido aún más entonces por ese peso”, explicó.

Haxzel Quirós busca ser un lider y un ejemplo para sus compañeros tanto con su juego como con sus acciones. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Renovación, recorrido y peso en el Team

Quirós recién renovó contrato con la institución; al finalizar este torneo, cumplirá tres años en el plantel, lo que muestra el recorrido y peso que ha ido ganando cada vez más en un cuadro en el que había nombres muy pesados.

Su personalidad ecuánime, de los que no pierden la calma y apoyan a sus compañeros, son características que le ayudaron para que confíen en él en roles tan importantes como ser capitán, algo de lo que, lejos de regodearse, más bien lo pinta como una gran responsabilidad.

“Ser capitán acá tiene sus cosas, no es simple, pero yo siempre me he caracterizado por ser así, una persona muy legal, muy honesta, no me gusta hablar así, pero son cosas que nos llevan a estos roles”, explicó.

Un liderazgo que viene desde Isla Chira

Haxzel recordó que, aunque hasta ahora es que emerge como una de las nuevas voces de peso y liderazgo en el Team, ya había sido capitán en otros equipos que había integrado, desde que jugaba al fútbol en Isla Chira, Puntarenas.

“Desde que estábamos en Chira ya me había tocado ser capitán; uno entiende un poco cómo es, aunque claramente no es el mismo nivel, por así decirlo, pero más o menos eso te da una idea de cómo es el rol”, indicó.

Autocrítica, respaldo al grupo y a Giacone

La posición que ahora tiene en el cuadro rojiamarillo también le da espacio para hablar de frente de lo que pasa a lo interno.

En el torneo pasado, en el que quedaron afuera en la primera fase, asumió de manera autocrítica lo sucedido y lo habló sin adornos.

Ahora en este certamen, está tratando de respaldar mediante el rendimiento y el ejemplo a sus compañeros y a su nuevo entrenador, José Giacone.

“El profe vino con una idea muy buena, tuvimos 22 días para trabajar con él antes del torneo y fue muy bueno el trabajo, muy provechoso, los entrenamientos son muy intensos, de mucha calidad, por lo que apostamos a aprovechar todo eso”, agregó.

Los números respaldan el gran momento

En los números, el trabajo de Quirós también se acuerpa. Según el sitio web SofaScore, su calificación no ha bajado de 7,4 y ante Guadalupe FC, el martes, tuvo la mejor nota del partido con un sobresaliente 8,5, lo que termina de redondear todo.