Herediano inicia el Clausura 2026 con un reto interno: que Jafet Soto no tenga que salvar el torneo

Herediano arrancará el Clausura 2026 con una consigna clara que no ha podido evitar en los últimos dos años: mantener un entrenador durante todo el torneo.

Lo que en muchos clubes es algo normal y básico, en el Team florense se ha convertido en un desafío complejo, al punto que se ha repetido un mismo guion: llega un técnico, es despedido en algún punto del torneo y Jafet Soto asume el mando, con resultados dispares a lo largo del tiempo.

José Giacone buscará acabar el torneo con Herediano, lo que no han logrado los últimos dos años en el Team, (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El último entrenador que logró iniciar y terminar un campeonato completo con Herediano fue el mexicano Héctor “Pity” Altamirano, en el Clausura 2024, hace ya dos años. Desde entonces, pasaron por el banquillo Wálter Centeno, Alexander Vargas, Pablo Salazar y Hernán Medford.

El respaldo a José Giacone, objetivo interno

Haxzel Quirós, uno de los líderes del plantel, reconoció que ese “jueguito” no beneficia a nadie a lo interno y que la estabilidad es clave.

“Eso no es lo que ninguno de nosotros quiere. Cada vez que hay cambio de técnico, se reinicia todo y entre más se mantenga un proceso es mejor para el jugador, podemos conocer una idea, a los compañeros, los movimientos.

“Claro que todas esas cosas afectan, pero ahora el profe viene con una buena idea, un buen plan, la estamos entendiendo y agarrando. Ojalá nos vaya superbién y podamos ser campeones con él (Giacone)”, expresó Quirós.

Héctor "Pity" Altamirano fue el último técnico que lo dejaron terminar el torneo con Herediano. (Rafael Pacheco Granados)

El mito de Jafet y el repunte del equipo

Quirós también es consciente de los comentarios que se escuchan desde la afición, donde se señala que Herediano está “mal acostumbrado” a levantar su rendimiento cuando aparece Jafet Soto.

“Por acá han pasado muchos entrenadores muy serios a los que las cosas no se les han dado, luego llega Jafet y el equipo levanta. Se han dicho muchas cosas y se crean esos mitos, pero todos somos profesionales y tenemos una planilla de mucha calidad que en la cancha siempre va a respetar al técnico que esté”, opinó.

“Depende de nosotros”, asegura Emerson Bravo

Para Emerson Bravo, cambiar esa mala costumbre está directamente en manos de los jugadores.

“Eso depende de nosotros. Si hacemos un buen trabajo, no van a cambiar al técnico. Tenemos que hacerlo bien durante todo el torneo para respaldar al profesor”, destacó.

Bravo fue enfático en que nunca ha sido a propósito ni existe una intención de forzar salidas.

“Ninguno de nosotros hace nada al propio o juega mal para que quiten a alguien. Todos damos lo mejor día a día y a veces las cosas no salen como queremos, pero para eso hay que trabajar fuerte. Esa es la mejor manera de respaldarlo para que perdure en el equipo”, añadió.

El Clausura 2026 arrancará este miércoles para el Team cuando visite a Sporting FC. José Giacone llega con la ilusión intacta de repetir un título con los florenses, esperando esta vez contar con un plantel que lo respalde de principio a fin.