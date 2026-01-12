La sorprendente decisión de Jafet Soto sobre dirigir al Herediano

En el evento de la presentación del nuevo uniforme del Club Sport Herediano, Jafet Soto reveló su decisión sobre dirigir al club en el futuro.

“Yo creo que ya es suficiente; ya he crecido en diferentes áreas personales y creo que una de esas es la dirección técnica; no es algo que ya me motive o que quiera. Yo creo que ya el equipo está con una estructura lo suficientemente fuerte como para darle estabilidad a un técnico y sobre todo pensar a largo plazo”, aseguró Soto.

Jafet Soto asegura que no volverá a dirigir a Herediano (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“Siempre tomamos decisiones muy heredianas, muy de Fuerza Herediana y así somos, pero dentro de esas decisiones no está más, y lo he dicho muchas veces, pero esta sí va a ser la definitiva, no más a la banca”, sentenció Jafet en Teletica Radio y demás medios sobre ser entrenador en el futuro del Team.

José Giacone es el nuevo entrenador del Herediano tras el último paso de Jafet, en el que el equipo no logró llegar hasta las semifinales, pero que con el mismo Soto alcanzaran un histórico bicampeonato nacional en mayo del 2025 tras superar a la Liga en el Apertura 2024 y en el siguiente torneo de nuevo a los rojinegros para alcanzar su cetro 31.