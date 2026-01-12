Herediano presenta su primera indumentaria de la marca Reebok

El Club Sport Herediano reveló sus nuevos uniformes para el año 2026, que son los primeros de la marca deportiva Reebok, tras finalizar su ligamen con Pirma, la anterior empresa que vestía a los rojiamarillos.

El nuevo uniforme de local de los florenses tiene el amarillo como color predominante y rayas verticales rojas, además de pantalón negro.

El uniforme de visitante del conjunto del Herediano es blanco con unas rayas rojas muy gruesas.

El nuevo uniforme del Herediano Reebok (Prensa Herediano/Prensa Herediano)

Los florenses también presentaron su tercer camiseta de color negro con unas rayas pequeñas en el centro amarilla con rojo.

En cuanto a los uniformes de arqueros, se presentó uno turquesa completamente y otro con un amarillo como color predominante.

El tercer uniforme Reebok del Herediano (Prensa Herediano/Prensa Herediano)

Este es el segundo uniforme de los florenses. (Herediano/Herediano)

“Reebok llega a esta casa para elevar estándares, sumar innovación y acompañarnos en un proyecto que mira al futuro con convicción. En Herediano creemos en el trabajo bien hecho, en el respeto por la institución y en cuidar cada detalle que conecta con nuestra gente. Cuando una marca global se alinea con esa forma de pensar, el resultado es claro: una mejor experiencia para el club, para el jugador y, especialmente, para nuestra afición”, dijo Jafet Soto en el comunicado de prensa de la nueva indumentaria.

El precio de las nuevas camisas del Team es 44.900 para los adultos y 37.900 para niños, y se pueden comprar en las tiendas oficiales de la institución, en Heredia centro, Paseo de las Flores y en el costado sur del Rosabal Cordero.

Informó el departamento de prensa rojiamarillo que la negra no estará a la venta aún, la fecha está por definir, pero será a lo largo del certamen.

Los florenses esperan tener éxitos con esta nueva marca tras los logros deportivos con Pirma, con la que lograron ser campeones en su centenario, en el 2021, tras vencer a Saprissa en la final, además de ser bicampeones nacionales, algo que no lograban desde los años setenta, venciendo a la Liga en el Apertura 2024 para alcanzar a los rojinegros y luego volver a imponerse a los erizos en mayo del 2025 para sumar su cetro 31, con el que en ese instante superaban a Alajuela en títulos nacionales.