Yeltsin Tejeda lo dio todo en el circo y fue la sensación del espectáculo

El jugador del Herediano Yeltsin Tejeda lo dio todo en una función de circo este fin de semana

Por Yenci Aguilar Arroyo

Yeltsin Tejeda, jugador del Herediano lo dio todo en el circo, este fin de semana.

El volante acudió con su familia a una función del Circo hermanos Fuentes Gasca, ubicado a un costado del estadio Nacional, en La Sabana y a su llegada llamó la atención de niños y adultos y con la humildad que lo caracteriza accedió a tomarse fotos con la gente que lo buscaba.

Cuando comenzó el acto, lo invitaron al escenario y Tejeda no lo pensó dos veces para meterse en el papel.

La participación de Yeltsin Tejeda en el circo

A Yeltsin le dieron algunos implementos, para disfrazarse de pirata y se metió de lleno en el papel.

El futbolista recibió los aplausos de los presentes, porque se apuntó a participar con el animador, sin miedo al éxito. El mediocampista gritó, movió de un lado a otro la espada que le dieron y disfrutó su participación.

Yeltsin Tejeda lo dio todo en el circo
Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

