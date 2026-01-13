¿Sporting podrá estrenar su estadio este miércoles ante Herediano?

Sporting vive una nueva etapa en su corta historia en el fútbol de Costa Rica, ahora que tienen nueva casa en Grecia, donde cuentan con un nuevo estadio para sus encuentros de local.

Días atrás se reveló que faltaban algunos permisos para que pudieran estrenar el escenario en esta primera jornada ante el Club Sport Herediano; no obstante, ya lograron resolver esos detalles que faltaban.

El nuevo estadio de Sporting FC tiene un aforo de 1200 personas (Grecia Deportes/Grecia Deportes)

La Unafut informó que ya el nuevo estadio de Sporting está debidamente inscrito para que se pueda usarse en el choque entre albinegros y el Team.

Tras este primer encuentro contra los florenses, en la jornada tres volverán a usarlo para recibir a Saprissa.

En la fecha seis vuelven a la acción en condición de local cuando se enfrenten a Guadalupe FC y en la siguiente jornada de nuevo le harán los honores a otro equipo grande, cuando el campeón nacional, Liga Deportiva Alajuelense, visite la cancha del equipo albinegro.

El nuevo estadio de Sporting está listo para su estreno ante Herediano. (La Nación/Fotografías: Grecia Deportes)

El Club Sport Cartaginés será el último de los tradicionales que visite la nueva casa de Sporting, ya que los brumosos irán a Grecia hasta la jornada 14 del campeonato de Clausura 2026.

El nuevo reducto tiene una capacidad para 1.200 aficionados, se ubica en el sector de La Argentina de Grecia y se llama Puente Piedra.