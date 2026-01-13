Alajuelense buscará romper una sorprendente mala racha en torneos de Clausura

Alajuelense busca el bicampeonato nacional en este Clausura 2026 que finaliza en mayo; sin embargo, los manudos tienen una racha sumamente negativa en estos torneos que acaban a mitad de año.

Desde la llegada de los torneos cortos en 2007, los erizos solo han podido dejarse el cetro de campeones a mitad de año en una ocasión; precisamente en esa oportunidad fue para llevarse un título que significó el bicampeonato en el 2011, última ocasión en la que la Liga pudo conseguir dos copas consecutivas.

El último campeonato de Alajuelense celebrado a mitad de año fue en el 2011 (CARLOS GONZALEZ)

En esa ocasión, los rojinegros venían de derrotar a Herediano en la final del 2010 en diciembre, cortando también cinco años de sequía, y en mayo lograron el segundo en fila luego de ganarle a San Carlos la final, terminando en ese mismo 2011 con un tricampeonato ante el propio conjunto rojiamarillo.

Desde entonces, los erizos en el 2013 se quedaron fuera de las fases finales en ese primer torneo del año.

Para el 2014, cayeron en la final ante Saprissa en mayo, repitiendo la historia en el 2015 y 2016, perdiendo en la misma instancia con Herediano.

En el 2017, de nuevo los liguistas se quedaron sin clasificar a la segunda ronda del torneo; en el 2018, con el formato de una cuadrangular en lugar de las actuales semifinales, fueron eliminados en esa instancia.

Alajuelense buscará el bicampeonato en este Clausura 2026 (JOHN DURAN/John Durán)

El campeonato que finalizó en mayo del 2019 fue otra vez una pesadilla para Alajuelense, ya que de nuevo, fue incapaz de alcanzar la segunda fase del campeonato.

Para el 2020, perdió en la final ante Saprissa; en esa ocasión el certamen terminó en junio. En el 2021, de nuevo fueron los morados los verdugos rojinegros, pero en esa ocasión en semis.

Cartaginés fue el encargado de amargarle la fiesta en la gran final del 2022 a los erizos; en esa oportunidad fue en un certamen que concluyó en julio.

Saprissa volvió a arruinar la fiesta rojinegra en la gran final del 2024, y para acabar el conteo, los florenses ganaron la copa 31 en mayo del 2025, superando, en ese momento, a los erizos en la cantidad de títulos nacionales.