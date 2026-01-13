Saprissa vs. Puntarenas: ¿A qué hora y por cuál canal ver el partido de este martes en el inicio del torneo?

Este martes 13 de enero arranca oficialmente el campeonato nacional de Clausura 2026, y uno de los principales focos de atención estará puesto sobre el Deportivo Saprissa, que buscará iniciar con el pie derecho luego de haber perdido el torneo anterior ante su archirrival, Liga Deportiva Alajuelense.

La jornada inaugural contará con dos partidos programados, uno en horario vespertino y otro en la noche, ambos con transmisión televisiva.

Jornada de este martes

Saprissa debuta este martes en el Clausura 2026 ante Puntarenas FC. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El primer compromiso del Clausura 2026 se disputará a las 5 p.m., cuando el Municipal Pérez Zeledón reciba a la Asociación Deportiva San Carlos, en el juego que abrirá oficialmente el torneo.

LEA MÁS: Tomás Rodríguez explica por qué eligió a Saprissa en medio de la polémica con el Olimpia

Más tarde, a las 8 p.m., los morados saltarán a la cancha del estadio Ricardo Saprissa Aymá para enfrentar al Puntarenas FC, en un duelo que marca el estreno de ambos equipos en el campeonato.

¿A qué hora y por cuál canal ver Saprissa vs. Puntarenas?

El partido entre Saprissa y Puntarenas FC está programado para las 8 de la noche y se podrá seguir en vivo por la pantalla de FUTV, canal que también transmitirá el encuentro entre Pérez Zeledón y San Carlos.

Para Saprissa, el juego representa la primera oportunidad de enviar un mensaje claro en el arranque del torneo, con el objetivo de volver a pelear por el título nacional desde la primera fecha.

Saprissa presentó sus refuerzos para este torneo donde buscará volver a la cima tras tres campeonatos sin título (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Nota realizada con ayuda de IA