Alajuelense sacude el mercado con la llegada de su nuevo delantero

El nuevo delantero de Alajuelense tiene 31 años y llegó al equipo liguista por año y medio

Por Yenci Aguilar Arroyo

Alajuelense sacudió el mercado de fichajes, con la llegada de su nuevo delantero.

Este lunes, los rojinegros confirmaron la llegada del mexicano Ángel Zaldívar, quien firmó por un año y seis meses con la institución.

Zaldívar tiene 31 años y recientemente jugó con el FC Juárez de la Liga MX.

El delantero mexicano Ángel Zaldívar, es el nuevo jugador de Alajuelense.
El delantero mexicano Ángel Zaldívar, es el nuevo jugador de Alajuelense. Foto: prensa LDA. ( Foto: prensa LDA./Foto: prensa LDA.)

La llegada de Ángel Zaldívar

La llegada del atacante azteca ha causado revuelo desde hace unos días, cuando medios mexicanos daban por un hecho la contratación del jugador.

Un dato curioso de Ángel es que también jugó en las Chivas de Guadalajara junto a Ronaldo Cisneros, por lo que se reunirá con un viejo conocido en el ataque rojinegro.

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

