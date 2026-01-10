Joshua Navarro confesó que fue lo más duro de dejar Alajuelense para irse al Herediano

Joshua Navarro tomó una decisión muy fuerte a mediados del 2025 en la que decidió cambiar Alajuelense por Herediano, variante que en su primer torneo no funcionó como el jugador hubiera querido.

El extremo conversó con La Teja de manera muy sincera, no se alojó en excusas, asumió el peso de sus decisiones, pero tampoco entró en más lamentos de la cuenta.

Pasar de Alajuelense a Herediano no le dio buenos réditos a Joshua Navarro en su primer torneo de florense. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Profesionalismo hasta el último día en Alajuelense

Para la final del Clausura 2025, el futbolista defendió al León en la final, pese a que ya tenía un contrato firmado para jugar contra el equipo al que se enfrentaba, sin embargo se le vio dándolo todo, sin poner en tela de duda su profesionalismo.

En sus primeros seis meses en el Team, el equipo no logró ni siquiera entrar a semifinales, mientras que sus excompañeros alzaron la copa de campeón, algo que fue muy duro para él.

Autocrítica sin rodeos

“No fue un torneo bueno para mí, soy una persona muy autocrítica, sé lo que puedo dar, también sé lo que la gente espera de mí, sé lo que el entrenador y el club esperan también, entonces me estoy preparando de la mejor manera, vengo con la convicción de hacer las cosas bien en este torneo, de demostrar por qué estoy aquí y ayudar al equipo para alzar la 32″, comentó.

¿La presión mediática de todo lo que se dijo por su cambio de equipo, todo lo que pasó en medio es algo que pudo distraerlo o pesar en su rendimiento?

No, no, creo que sí se habló bastante, muchos decían una cosa, otros otra cosa, pero no metí en nada de eso, yo estoy 100% enfocado en Herediano y quiero alzar un título acá”.

Joshua Navarro afirma que va por la revancha en el Herediano. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Ambiente pesado tras el cambio de equipo

¿En lo personal fue más complicado tal vez por los reclamos de la gente? ¿Le llegaron a reclamar por su decisión en persona o en redes sociales?

“Sí, ahí llegaban comentarios que tal vez que a uno no le gustaban, pero creo que en eso hay que ser fuerte mentalmente, uno siempre tiene que ser profesional donde esté”.

“Yo fui 100% profesional allá (en Alajuelense), jugué y di lo mejor de mí hasta el último partido, y ahorita en el Herediano sí me siento en deuda con ellos sinceramente, creo que tengo mucho para dar y primero Dios y este torneo sea el mío.

¿El ambiente que hubo en el Herediano este semestre, la presión por los malos resultados grupales fue algo que pesó para que en lo individual no pudiera destacar más?

“Creo que sí fue bastante complicado para todos, no estábamos pasando por un buen momento, siento que nos relajamos mucho con ver tanto equipo y ver tanta calidad, creo que nos dejamos llevar por eso y pensamos que con solo la calidad íbamos a ganar.

“Tenemos que tener claro que hay que esforzarnos siempre, hay que correr siempre, hay que meter siempre, creo que en lo grupal sí fallamos en eso.

“En lo personal creo que sí, no anduve como yo quería, uno espera más de uno también, uno a veces se pregunta también qué está pasando, pero eso es borrón y cuenta nueva, este torneo vengo con la mentalidad de hacer las cosas bien”.

Joshua Navarro afirma sentirse en deuda con el Herediano. (La Nación/Cortesía: Herediano)

La obsesión por la estrella 32

¿Ganar este torneo que viene es vital para usted para demostrar lo que puede dar a Herediano y que la apuesta por usted sí fue correcta?

Claro que uno siempre quiere ganar, quiere ir por títulos, no se me ha dado, pero estoy seguro que con Herediano se me va a dar, vamos a levantar la 32, tenemos mucho equipo, cada uno tiene que hacer su trabajo, tiene que esforzarse al máximo y estoy seguro que vamos a estar peleando por eso.

Giacone y una nueva idea en el Team

¿Cómo han sido estas primeras semanas con José Giacone como entrenador? ¿A qué ha apostado en estas primeras semanas?

Es un entrenador ganador, quiere ganar siempre, igual que con Jafet (Soto) quiere ganar siempre, creo que eso nos lo han metido en la cabeza y es lo que nosotros tenemos que hacer, es salir a ganar en cualquier cancha.

Los jugadores de Herediano dicen que Giacone trae una idea de mucha posesión y toque, ¿qué tal ha sido esa idea? Usted que ya lo conoce de tiempo atrás.

Sí, yo lo tuve de técnico en Pérez hace bastantes años y todo el mundo decía que Pérez era muy defensivo, que balón parado, que ganaba balón parado con una jugada y ganaba, pero ahorita él lo que quiere es bastante posesión, sabe que tenemos un equipazo, con bastante calidad y estoy seguro que vamos a sacar provecho de eso.