Torneo Nacional

José Giacone reveló qué tanto se ha metido en su trabajo Jafet Soto en este tiempo en Herediano

José Giacone fue muy sincero sobre el rol que ha tenido Jafet Soto en su tiempo como entrenador del Herediano

Por Sergio Alvarado

José Giacone, entrenador del Herediano, fue muy franco y directo cuando le consultaron si Jafet Soto ha intervenido en su trabajo como técnico del plantel.

La consulta es otra de las que suelen hacerle a los encargados del banquillo florense, sobre si Soto ha ido más allá de sus funciones como presidente o gerente e interviene en la parte técnica.

José Giacone asegura que es él quien manda en lo técnico en el Herediano. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El tico-argentino dejó claro que en el club es él quien toma las decisiones deportivas en el plantel, porque para eso fue que lo contrataron.

“Para eso me contrataron”

"Jafet es el presidente del equipo, hablamos, cuando hablamos de fútbol. ¿Recomendaciones de qué tipo?“, repreguntó y después aseguró que Soto ya no es el técnico y no se mete más allá de donde le corresponde.

Para eso me contrató, para tomar decisiones. Después podemos hablar de fútbol, somos gente de fútbol y yo considero que Jafet es una voz autorizada como para conversar y que me pueda transmitir alguna experiencia, pero nada más”, indicó.

Sin imposiciones en lo táctico

Giacone afirmó que en su caso, Jafet nunca ha buscado imponerle jugadores o decirle quién debe jugar o quién no.

“Tanto en la gestión anterior como en esta gestión, que llevo muy poco, él nunca me impuso absolutamente nada en cuanto a la parte táctica o poner jugadores, nada”.

21/11/2025. Conferencia de prensa con Jafet Soto. Estadio Carlos Alvarado, Heredia.
Jafet Soto no se mete en la parte táctica del equipo asegura el técnico José Giacone. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Silencio previo al clásico del buen fútbol y sin cuentas pendientes

Sobre el juego ante Saprissa este sábado a las 8 p.m., no quiso decir mucho y aseguró que cualquier análisis o comentario del rival se lo guarda a lo interno.

Tampoco profundizó, ni aseguró si en lo personal siente que sea una revancha o algo parecido, tras su salida del Monstruo el año pasado, luego de apenas unos meses en el cargo.

Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

