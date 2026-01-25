Afición de Alajuelense la agarró contra un jugador y así reaccionó el club manudo

Alajuelense ha tenido un inicio de torneo complejo tras el título en diciembre y sus aficionados se lo hacen saber, siendo Creichel Pérez el que sintió en carne propia ese malestar de la gente durante el encuentro ante San Carlos.

El jugador fue estelar ante los pupilos de Wálter Centeno, en un partido que ganó la Liga con un tanto al minuto 90, algo que calmó los ánimos; sin embargo, durante el duelo y en especial a su salida de la cancha de variante, el público del Alejandro Morera Soto le hizo saber el enojo con el rendimiento del volante erizo.

Crechel Pérez fue abucheado por el estadio al salir de cambio (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El rojinegro salió de variante al minuto 77 y, casi de forma unánime, la gradería lo despidió con una chiflada de alto volumen.

Compañeros respaldan a Pérez tras una noche complicada en la Catedral

Luego del triunfo y con los ánimos más calmados, los compañeros de Creichel mostraron su respaldo al volante manudo tras la forma en la que la tomó el aficionado contra él.

“Todo el equipo lo respalda; si bien es cierto que la afición tiene su derecho de dar su opinión, creo que Creichel está haciendo esfuerzos muy grandes, tanto así que a veces hace de más. Él quiere hacer tanto que a veces hace de más y eso demuestra que tiene hambre y que quiere hacer bien las cosas.

“Se le ha negado el gol, pero yo en lo personal rescato que lo está intentando y lo sigue intentando, así que le diría que sea paciente, ya le llegará el momento de sobresalir y al final de eso se trata el fútbol, de seguir intentándolo hasta que se le dé ese gol que está buscando”, acotó Aarón Salazar ante la pregunta de La Teja.

Creichel Pérez no tuvo su noche ante San Carlos y el Morera Soto se lo hizo saber (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Otro de los compañeros que mostró su respaldo a Pérez fue Washington Ortega, quien, no dudó en mandar un mensaje de apoyo al volante rojinegro.

“A nosotros nos duele bastante, ya que es uno más de nosotros, pero bueno, él sabe que tiene el apoyo de todos los compañeros del cuerpo técnico, así que bueno, hay que estar cuando le toca a un compañero no pasar por un momento bueno; él sabe que tiene el apoyo nuestro y bueno, apoyarlo al cien para que esté como ya lo hizo en semestres anteriores”, afirmó el arquero sudamericano.

Los manudos vuelven a la cancha este martes cuando visiten el Colleya Fonseca de Guadalupe por la quinta jornada del campeonato nacional, en la que veremos qué decisiones toma Óscar Ramírez ante la desaprobación de la afición al rendimiento de Pérez.