Wálter Centeno: “Ustedes saben lo que pasa acá (Morera Soto) después del minuto 90, es un factor de suerte o no sé qué”

Wálter Centeno, técnico de San Carlos, lamentó no llevarse un punto en el juego ante Alajuelense

Por Yenci Aguilar Arroyo

Wálter Centeno, técnico de San Carlos le puso picante a la conferencia de prensa, luego del juego contra Alajuelense, cuando habló del gol que recibieron en los últimos minutos.

Los toros fueron superiores en un importante tracto del juego, que se disputó en el Morera Soto, sin embargo, un gol de Isaac Badilla, en el minuto 91 acabó con las esperanzas de los norteños de dejarse un punto en tierra rojinegra.

Después del encuentro, Paté fue muy sincero.

Alajuelense recibió a San Carlos, en partido de la Jornada 4, Torneo de Clausura 2026.
Wálter Centeno, técnico de San Carlos destacó el esfuerzo de sus jugadores. Foto: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“Todos estamos dolidos, pero así es el fútbol, quizá dentro de tres días ganemos en el último minuto.

“Ustedes saben lo que pasa acá (Morera Soto) después del minuto 90, es un factor de suerte o no sé qué”, comentó.

Satisfecho con el desempeño

A Centeno le consultaron por la manera en la que juega su equipo y de forma tajante afirmó: “No hablo de los estilos de juego, es recurrente la pregunta, uno como entrenador depende del convencimiento de los jugadores, el estilo lo imponen los futbolistas.

Paté también habló de lo que hacen sus muchachos en la cancha.

“Cuando uno trabaja y los jugadores hacen caso en algún momento los resultados llegan, estoy contento con respuesta de los futbolistas”, destacó.Pese a que se devolverán a Ciudad Quesada sin puntos, el entrenador quedó satisfecho con el desempeño de sus jugadores.

“Más allá del resultado el plan nos salió y solo puedo felicitar a los jugadores, al final no nos alcanzó”.

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

