Alajuelense vs San Carlos: Posible penal de Ronald Matarrita desata polémica tras revisión del VAR

Un tiro de esquina a favor de San Carlos durante el segundo tiempo del encuentro ante Alajuelense generó molestia entre aficionados norteños y analistas.

En la acción, Ronald Matarrita sujeta claramente a un rival dentro del área, una jugada que fue enviada a revisión mediante el VAR. Sin embargo, la decisión final fue sancionar una falta a favor de Alajuelense, lo que incrementó la controversia.

LEA MÁS: ¿Estuvo bien anulado el gol de Alajuelense ante San Carlos en el Morera Soto?

Reacción de Henry Bejarano

La determinación arbitral no pasó desapercibida para el analista Henry Bejarano, quien mostró su desacuerdo con la interpretación realizada tras la revisión tecnológica.

El encuentro entre Alajuelense y San Carlos está dando de qué hablar. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“Para mí eso es penal, hay una falta que le hacen al jugador de San Carlos, Matarrita lo sujeta y la pita al revés, es que la pita al revés, esto es increíble.

LEA MÁS: Liberia despide a Malcom Pilone con emotivo mensaje antes de ser presentado en Alajuelense

“Entonces, yo no entiendo el VAR; sinceramente, el VAR se equivoca y se equivoca el árbitro, pero eso es penal a favor de San Carlos, muy claro”, comentó.

Debate arbitral abierto

La acción reavivó el debate sobre el uso del arbitraje asistido por video y la consistencia en la toma de decisiones en el terreno de juego.

La jugada se convirtió en uno de los momentos más comentados del encuentro.