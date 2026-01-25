¿Estuvo bien anulado el gol de Alajuelense ante San Carlos en el Morera Soto?

Este sábado, Alajuelense y San Carlos se enfrentan en el estadio Este sábado, Alajuelense y San Carlos se enfrentan en el estadio Alejandro Morera Soto con la intención de sumar los tres puntos en un partido intenso desde el arranque.

La presión de los manudos no tardó en dar frutos y en los primeros minutos apareció el primer gol del encuentro, anotado por el mexicano Ronaldo Cisneros; sin embargo, la jugada fue anulada por posición adelantada.

Así se dio la jugada

La acción nació tras un remate de Creichel Pérez, que fue detenido por el portero Mario González. El rebote quedó servido para Cisneros, quien envió el balón al fondo de la red, aunque su posición al momento de la jugada fue revisada por el cuerpo arbitral.

Alajuelense y San Carlos están jugando en el Morera Soto. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Análisis arbitral

Tras la anulación del tanto, se consultó al analista Henry Bejarano, quien fue claro en su criterio sobre la decisión tomada por los árbitros: “Muy claro el fuera de juego”.

El marcador del partido se mantiene 0-0.