Puntarenas FC sigue sin ganar y el barco sigue sin llegar a buen puerto

Puntarenas FC sigue sin conocer la victoria y el barco naranja aún sigue sin llegar a buen puerto. Este sábado, los naranjas empataron 0-0 ante Guadalupe FC, en un partido en el que tuvieron varias oportunidades para llevarse los tres puntos.

El equipo de César Alpízar volvió a sumar, luego de las derrotas contra Cartaginés y San Carlos, pero el empate no fue suficiente para alejarse de los últimos lugares de la tabla.

Este sábado, el PFC pudo recibir a más aficionados en su casa, el estadio Lito Pérez, luego del visto bueno que dio el Ministerio de Salud.

Puntarenas FC empató 0-0 contra Guadalupe,en la apertura de la fecha 4 del torneo de Clausura 2026. Foto: prensa PFC. (Foto: prensa PFC. /Foto: prensa PFC.)

Las que dejó ir

Los puntarenenses tuvieron varias oportunidades, pero sin duda, la más clara se produjo en la primera parte, al minuto 37, cuando hubo una falta de penal contra Krisler Villalobos. El central Juan Gabriel Calderón no dudó en señalar la falta dentro del área.

El volante Ulises Segura cobró el tiro desde los once pasos, pero el portero Jussef Delgado sacó la pelota con la rodilla y evitó la caída de su marco.

Minutos después, hubo otra oportunidad, por parte de Daniel Colindres, pero le costó definir, ante el buen achique del exportero de Pérez Zeledón.

El PFC mantuvo su superioridad, en cuanto al manejo de la pelota y, en la segunda parte, el panorama no cambió en cuanto a la falta de claridad para definir jugadas importantes.

En el cierre, Colindres y José Eduardo Leiva lo intentaron, pero el arquero del equipo de la rosa estuvo atento a cada aproximación para conjurar el peligro.