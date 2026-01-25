Alajuelense vs San Carlos: Alajuelense anuncia un regreso muy esperado por la afición

Alajuelense enfrentará a San Carlos, este sábado, a las 8 p.m. con el objetivo de romper la mala racha con la que inició el Clausura 2026.

Para lograrlo, el técnico Óscar Ramírez volverá a recurrir al portero Washington Ortega, quien vuelve a la cancha luego de superar una lesión, y le dará minutos por primera vez al mexicano Ángel Zaldívar.

En este momento, la Liga tiene apenas 2 puntos, luego de empatar contra Liberia y Pérez Zeledón y perder contra Cartaginés.

San Carlos, equipo que dirige Wálter Centeno, está con mejor suerte y suma 6 puntos, lo que lo coloca en el tercer lugar de la tabla.

Alajuelense enfrentará a San Carlos, este sábado, a partir de las 8 p.m. Foto: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Así formará Alajuelense

Esta es la alineación de Alajuelense para enfrentar a los Toros:

Washington Ortega; Deylan Paz, Santiago van der Putten, Guillermo Villalobos, Ronald Matarrita; Alejandro Bran, Celso Borges, Jeison Lucumí, Creichel Pérez; Ronaldo Cisneros y Ángel Zaldívar.

Esta es la alineación de San Carlos

Por otro lado, los Toros saldrán a la cancha con el siguiente once:

Mario González; Christian Martínez, Yosel Piedra, Brian Martínez, Kenneth Cerdas, Gerardo Castillo, Reggy Rivera, Jeikel Venegas; Jean Carlo Agüero, Osvaldo Rojas y Emmanuel Hernández.