Video capta fuerte intercambio entre Ronald Matarrita y aficionados de Alajuelense

Alajuelense sudó la gota gorda para doblegar al San Carlos de Paté Centeno y es que fue con un gol al 90 de Isaac Badilla que pudieron ganar 1-0.

No obstante, antes de eso, la frustración de la afición de ver al campeón nacional sin que le salieran las cosas hizo que un par de aficionados tuvieran un cruce de palabras con Ronald Matarrita.

“¿Qué no siento la camisa?”, le dijo Mata a un aficionado que le respondió que sí, a lo que Ronald le repregunta “¿entonces?”, y es ahí donde un juntabolas los separa y los aficionados alrededor empiezan a gritar, momento en el que el lateral se aleja ante el reproche.

Ronald Matarrita tuvo un cruce de palabras con un par de aficionados en medio juego ante San Carlos (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Todo ese momento quedó grabado por una usuaria de TikTok, Daniela Ruiz, la cual compartió el video en dicha red social.

La Liga no ha tenido el mejor arranque tras ser campeones, por lo que el club ha sido criticado en este inicio del semestre, tras solo sumar un triunfo y dos empates en cuatro encuentros.