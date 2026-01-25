Óscar Ramírez: “Este ‘cabrón’ (Wálter Centeno), mala leche, echándonos lo pesado”

Óscar Ramírez, técnico de Alajuelense mostró un semblante sereno, luego del juego entre los liguistas y San Carlos.

Los leones consiguieron los 3 puntos en el cierre del encuentro en el estadio Alejandro Morera Soto, gracias a un gol de Isaac Badilla y reconoció que los norteños no se la puso fácil.

“Fue importante, un nuevo episodio donde volvemos a hacer lo que estamos manejando y la gente que entró de cambio nos da posesión. Fue importante puntuar, y ojalá podamos puntuar en el último partido de los 5 primeros.

“San Carlos nos dio batalla. Para el arranque del segundo tiempo vimos los cambios y dije: ‘este cabrón (Wálter Centeno), mala leche, echándonos lo pesado’”, dijo.

A Óscar Ramírez le volvió el alma al cuerpo, con la victoria de Alajuelense ante San Carlos. Foto: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

A poner gasolina

El Macho reconoció que al equipo le ha costado en la parte física y confía en que luego del duelo contra Guadalupe, sus jugadores puedan recuperar.

“Hay que echar combustible a los muchachos, en la parte física, porque siempre está el peligro de las lesiones, que nos golpeó en Pérez Zeledón con (Alexis) Gamboa y (Fernando) Piñar”, afirmó.

El entrenador también habló de la llegada del argentino Malcom Pilone, procedente del Municipal Liberia.

“Es un muchacho interesante en cuanto es lo que queremos, que es tener más alma y espero que venga a entender nuestra manera y que pueda acoplarse lo más rápido posible”.

Isaac Badilla anotó el gol de la victoria de Alajuelense. Foto: Jorge Navaro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Sobre el regreso de José Alvarado, esto dijo el entrenador: “Es una recomendación, hasta don Joseph (Joseph) opinó de eso, lo hablé con Carlos Vela, nosotros lo vimos en dos colectivos y llamó la atención”, expresó.

¿Qué opina Óscar sobre la escogencia de Rónald González, como director de Selecciones?

“Creo que es tiempo de darle a la parte nuestra conocimiento, fue a un mundial, sabe lo que es una eliminatoria, tuvo pasos como seleccionador y conoce de estructura, de buscar talentos”, destacó.