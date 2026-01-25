Deportes

Óscar Ramírez: “Este ‘cabrón’ (Wálter Centeno), mala leche, echándonos lo pesado”

Los leones consiguieron los 3 puntos en el cierre del encuentro en el estadio Alejandro Morera Soto, gracias a un gol de Isaac Badilla y reconoció que los norteños no se la puso fácil

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo

Óscar Ramírez, técnico de Alajuelense mostró un semblante sereno, luego del juego entre los liguistas y San Carlos.

Los leones consiguieron los 3 puntos en el cierre del encuentro en el estadio Alejandro Morera Soto, gracias a un gol de Isaac Badilla y reconoció que los norteños no se la puso fácil.

“Fue importante, un nuevo episodio donde volvemos a hacer lo que estamos manejando y la gente que entró de cambio nos da posesión. Fue importante puntuar, y ojalá podamos puntuar en el último partido de los 5 primeros.

LEA MÁS: Polémica arbitral sacude el encuentro entre Alajuelense vs San Carlos: ¿Debió ser expulsado Creichel Pérez?

“San Carlos nos dio batalla. Para el arranque del segundo tiempo vimos los cambios y dije: ‘este cabrón (Wálter Centeno), mala leche, echándonos lo pesado’”, dijo.

Alajuelense recibió a San Carlos, en partido de la Jornada 4, Torneo de Clausura 2026.
A Óscar Ramírez le volvió el alma al cuerpo, con la victoria de Alajuelense ante San Carlos. Foto: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

A poner gasolina

El Macho reconoció que al equipo le ha costado en la parte física y confía en que luego del duelo contra Guadalupe, sus jugadores puedan recuperar.

“Hay que echar combustible a los muchachos, en la parte física, porque siempre está el peligro de las lesiones, que nos golpeó en Pérez Zeledón con (Alexis) Gamboa y (Fernando) Piñar”, afirmó.

El entrenador también habló de la llegada del argentino Malcom Pilone, procedente del Municipal Liberia.

LEA MÁS: Alajuelense confirma una nueva baja en su equipo para el torneo de Clausura 2026

“Es un muchacho interesante en cuanto es lo que queremos, que es tener más alma y espero que venga a entender nuestra manera y que pueda acoplarse lo más rápido posible”.

Alajuelense recibió a San Carlos, en partido de la Jornada 4, Torneo de Clausura 2026.
Isaac Badilla anotó el gol de la victoria de Alajuelense. Foto: Jorge Navaro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Sobre el regreso de José Alvarado, esto dijo el entrenador: “Es una recomendación, hasta don Joseph (Joseph) opinó de eso, lo hablé con Carlos Vela, nosotros lo vimos en dos colectivos y llamó la atención”, expresó.

¿Qué opina Óscar sobre la escogencia de Rónald González, como director de Selecciones?

“Creo que es tiempo de darle a la parte nuestra conocimiento, fue a un mundial, sabe lo que es una eliminatoria, tuvo pasos como seleccionador y conoce de estructura, de buscar talentos”, destacó.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
AlajuelenseÓscar RamírezIsaac BadillaJosé Alvarado
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.