Polémica arbitral sacude el encuentro entre Alajuelense vs San Carlos: ¿Debió ser expulsado Creichel Pérez?

El partido entre Alajuelense y San Carlos estuvo marcado por decisiones que despertaron cuestionamientos arbitrales, ambas analizadas por el experto Henry Bejarano.

Una de las jugadas polémicas se produjo cuando Ronald Matarrita sujetó a un jugador de San Carlos dentro del área. La acción fue revisada mediante el VAR, aunque la decisión final no terminó en sanción, pero debió haber sido penal, según el analista arbitral.

LEA MÁS: Alajuelense confirma una nueva baja en su equipo para el torneo de Clausura 2026

Segunda jugada sin sanción

Solo minutos después, se presentó una disputa de balón entre Creichel Pérez y Reggy Rivera, que incluyó una mano del futbolista de Alajuelense sobre la cara de su rival.

Creichel Pérez ya tiene tarjeta amarilla. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Pérez ya contaba con tarjeta amarilla, por lo que una falta sancionada en esa acción habría complicado el desarrollo del partido para su equipo. No obstante, el árbitro dejó continuar el juego sin mostrar ninguna amonestación adicional.

LEA MÁS: Alajuelense vs San Carlos: Celso Borges recibió amarilla en los primeros minutos del partido, ¿debió ser expulsado?

Análisis de Henry Bejarano

El analista arbitral Henry Bejarano explicó que esta segunda jugada no debía tener una sanción mayor, pese a los reclamos desde el banquillo de San Carlos.

“Lo de Creichel no es para roja, ni lo golpea; lo que pasa es que Wálter Centeno reclama porque él mismo le señala al árbitro que hubo falta a favor de San Carlos, el penal”, explicó Bejarano.

Debate tras el uso del VAR

Las dos acciones ocurrieron en un lapso menor a cinco minutos y reforzaron la discusión sobre la aplicación del arbitraje asistido por video en este tipo de encuentros.