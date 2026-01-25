Alajuelense vs San Carlos: Celso Borges recibió amarilla en los primeros minutos del partido, ¿debió ser expulsado?

El encuentro entre Alajuelense y San Carlos, disputado este sábado, ha estado cargado de intensidad y opciones de gol para ambos equipos, lo que ha mantenido el interés de los aficionados desde el arranque.

Uno de los momentos que más llamó la atención en los primeros minutos del compromiso fue una falta cometida por Celso Borges contra Emmanuel Hernández.

La entrada del jugador rojinegro sobre el rival fue revisada por el VAR antes de que el árbitro tomara una decisión definitiva.

Celso Borges recibió una amarilla tras la acción. (Prensa Alajuelense/Fotografía)

Tras la revisión, el juez optó por mostrarle tarjeta amarilla, decisión que no gustó a muchos.

Revisión arbitral

Se consultó al analista arbitral Henry Bejarano, quien respaldó el criterio del cuerpo arbitral tras observar la acción. “Es amarilla, no roja”, comentó Bejarano.

Partido intenso

Más allá de la acción revisada, el compromiso se ha caracterizado por un ritmo alto y disputas constantes en el terreno de juego.