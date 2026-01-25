Barcelona recupera el liderato tras golear al Real Oviedo de Agustín Lleida

Luego de la victoria del Real Madrid ante el Villarreal este sábado, los merengues le metieron la presión al Barcelona, equipo que debía ganar su juego en el Camp Nou ante el Real Oviedo de Agustín Lleida para recuperar la punta.

En la primera mitad, el equipo del exgerente deportivo de Alajuelense pudo sostener las embestidas de Hansi Flick y sus pupilos, que se fueron al descanso sin mayores daños tras el 0-0.

Lamine Yamal marcó un golazo de tijera ante el Real Oviedo (Prensa FC Barcelona/Prensa FC Barcelona)

Para el complemento, se le vino la noche al Real Oviedo cuando en primera instancia Dani Olmo, a los 52 minutos, puso el primero de la noche tras un remate a ras de suelo pegado al poste, luego de aprovechar una mala salida cerca de su propia área de parte del club visitante.

Agustín Lleida y la ciudad de Oviedo vivieron una fiesta como nunca tras el ascenso del Real Oviedo. (Instagram Agustín Lleida/Instagram Agustín Lleida)

Raphinha fue el encargado de poner el segundo casi de inmediato, cinco minutos después, y así dejar sentenciados a los coleros del campeonato español.

Lo mejor quedó para el final cuando, a los 73 minutos, una obra de arte de Lamine Yamal con una tijera espectacular puso el 3-0 definitivo para que el Barcelona le pusiera la cereza al pastel a una gran noche en el Camp Nou.

Los culés son los líderes en España con 52 unidades, una más que el Real Madrid y con 44 puntos le sigue el Atlético de Madrid.

Por su parte, el Real Oviedo de Lleida es colero con 13 unidades tras su reciente ascenso a la primera división luego de más de dos décadas de ausencia en la máxima categoría en España.