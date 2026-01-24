¡Líderes! Mbappé silencia el “Submarino Amarillo” y pone al Real Madrid en la cima de LaLiga

El Real Madrid, desde la llegada de Álvaro Arbeloa, quitando la eliminación bochornosa de la Copa del Rey, va en crecimiento tras sumar su tercer triunfo al hilo y dormirá como líder tras derrotar 0-2 al Villarreal.

El estadio del Submarino amarillo se presagiaba como una plaza compleja para los merengues tras colocarse en la cuarta casilla; sin embargo, de la mano de Kylian Mbappé, los de Arbeloa lograron superar la difícil visita para meterle toda la presión al Barcelona para este domingo.

En un primer tiempo sin goles, los blancos se fueron al descanso con la obligación de conseguir ese triunfo que los mantenga en la disputa de igual a igual con los de Hansi Flick, y con un tanto de Mbappé al 47, la luz empezó a brillarles a los madrileños.

El Real Madrid derrotó 2-0 al Villarreal, con un doblete de Kylian Mbappé. Foto: Real Madrid. (Foto: Real Madrid. /Foto: Real Madrid.)

Gran jugada por la banda de Vinicius que, tras un despeje desafortunado de la defensa de los locales, en el área chica le quedó a Kylian, quien fulminó al arquero y puso el 0-1.

Los blancos supieron aguantar las embestidas del Villarreal para sostener esa ventaja mínima hasta que el propio francés al 90+3 consiguió forzar un penal que no iba a perdonar.

Con una Panenka pocos instantes después, Mbappé selló su doblete y de penal le puso el jaque mate al encuentro que finalizó con triunfo merengue 0-2.

Agustín Lleida visita al Camp Nou

El exgerente deportivo de Liga Deportiva Alajuelense, con su equipo el Real Oviedo, visita Barcelona para toparse con los culés que vienen de ganar en Champions, pero el fin de semana anterior cayeron ante la Real Sociedad, dejando paso a que los de Arbeloa recortaran unidades en la lucha por la cima.

El Oviedo llega con la obligación de buscar arañar algo, ya que son últimos de la competición doméstica con apenas 13 unidades en 20 encuentros, mientras que los de Hansi Flick acumulan 49 puntos, dos menos que el Madrid, pero con la oportunidad de vencer a los de Lleida en el Camp Nou, este domingo a las 9:15 de la mañana, hora de Costa Rica, para recuperar ese primer lugar.