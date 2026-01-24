Cartaginés quiere acabar con otra sequía, ahora en casa del Saprissa

En Cartaginés se viven momentos de mucha ilusión por un arranque perfecto con tres victorias, incluida la obtenida ante Alajuelense en el Fello Meza para romper una racha que venían arrastrando sin vencer a los leones desde 2022; sin embargo, ahora la nueva maldición que buscan acabar es en la Cueva.

Los brumosos no vencen al Monstruo en el Ricardo Saprissa desde el 22 de enero del 2022; en ese momento con un contundente 2-4.

Cartaginés acabó con una amplia paternidad de Alajuelene en el Fello Meza y ahora van en la búsqueda de hacer lo mismo en el Saprissa (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Desde ese duelo, por campeonato local, Cartago ha visitado nueve veces la Cueva sin lograr un triunfo, más dos visitas más por Copa Centroamericana en las que perdieron.

Entre ese último gane blanquiazul y la última visita a Tibás, son seis las derrotas que acumulan los ahora dirigidos por Amarini Villatoro y solo tres empates, por lo que este domingo Cartaginés buscará acabar con esa mala racha.

Buscan acabar con más malos registros

Saprissa eliminó a Cartaginés en semifinales en la última visita brumosa a la Cueva (Jose Cordero/José Cordero)

Dariel Castrillo se ilusiona con el arranque del torneo y por acabar malas rachas. La meta ahora es ganar en Tibás, ya que reconoce que ese tipo de estadísticas, a veces, llega a la mentalidad de los jugadores.

“Es muy importante para el grupo, para lo que queremos, para la unión que hemos venido trayendo desde torneos atrás; a la Liga no le podíamos ganar aquí (Fello Meza), entonces para nosotros eso es muy importante, romper ese bloque que quiera o no, a veces, a esos datos uno les hace mente y, por dicha, se pudo sacar ese resultado que será importante para lo que viene”, comentó Castrillo luego de acabar la mala racha ante la Liga.

Cartaginés visita el Ricardo Saprissa este domingo a las 6 de la tarde en la búsqueda de romper otra estadística en cuestión de cuatro días y así mantener la carrera en el liderato junto con el Herediano, que también lleva paso perfecto en el certamen y visita a Liberia, pero a las 3 de la tarde.