Amarini Villatoro se refiere al invicto que Cartaginés defiende en Tibás

Amarini Villatoro, entrenador del Cartaginés, fue muy mesurado al hablar sobre la visita que tendrán los brumosos este domingo en Tibás para enfrentar al Saprissa.

Los brumosos suman 9 puntos, tras ganar en los tres primeros juegos del torneo y quieren consolidarlo en el Ricardo Saprissa.

No estará en el banquillo, pero el plan está claro

Amarini Villatoro le explicó muy bien a sus pupilos, el plan que tendrán en Tibás ante Saprissa. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El entrenador chapín no podrá estar en el banquillo ante el Monstruo, tras ser expulsado el miércoles pasado ante Alajuelense y recibir una sanción de una fecha.

Más allá de salir o no a la cancha, el técnico tiene muy claro el plan para que su equipo salga con tres puntos más de la Cueva y mantener el paso perfecto.

“Será un juego muy intenso, un juego que creo que va a ser un buen espectáculo. Los equipos juegan bien, nos medimos ante un rival que en su cancha es muy fuerte. Y creo que nuestra propuesta es muy buena.

“Estamos con mucha confianza y creo que vamos con la misma convicción para este partido y tratar de hacer un buen juego. Espero que sea un buen espectáculo para la gente que pueda asistir”, dijo.

Mesura pese al gran arranque brumoso

Cartaginés suma tres triunfos en tres juegos en el Clausura 2026 (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Villatoro llamó a la calma y la mesura, pues, pese al buen arranque, hay que tener claro que esto apenas arranca y por cómo se juegan este tipo de torneos.

“Estamos tranquilos, yo creo que el grupo lo sabe. Siempre manejamos la frase que no es cómo se empieza, sino cómo se termina. Tenemos un buen inicio, pero hay que reflejarlo partido a partido.

“Nosotros vamos partido a partido y hoy tenemos una prueba difícil por delante. Creo que van a exigir nuestra capacidad al máximo y tenemos que estar preparados para ello”.

Lo que Cartaginés aún debe mejorar

Sobre los aspectos a mejorar en el plantel, fue claro en los puntos que considera claves.

“Yo creo que mejorar y mantener esa intensidad, esa dinámica, ese equipo compacto y mejorar, tal vez, en el aspecto de la definición, en la toma de decisiones en el último cuarto.

“Son situaciones que se pueden mejorar, así como algunos detalles defensivos que aún se deben ajustar. Sabemos que el equipo quiere pelear arriba, quiere ser protagonista en lo que pueda venir más adelante, pero hay muchas cosas que mejorar aún”, finalizó.