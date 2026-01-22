Dariel Castrillo revela más detalles de los ilusionantes fichajes extranjeros del Cartaginés

En Cartaginés empieza la ilusión en este Clausura 2026, no solo por el gran arranque, en el que suman nueve puntos de nueve en disputa, sino también por la llegada de jugadores extranjeros que ya empiezan a dejar destellos de lo que se puede esperar de ellos.

En el duelo ante Liga Deportiva Alajuelense, que finalizó con victoria 1-0 para los blanquiazules, Juan Carlos Gaete, el chileno, además del colombiano Ricardo Márquez, tuvieron sus primeros minutos en cancha sobre el cierre del juego.

Juan Carlos Gaete fue el autor del gol del triunfo sobre Alajuelense en su debut (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Ante los pocos minutos que se pudieron ver en cancha, y a la espera del debut de Enzo Fernández, Dariel Castrillo se refirió a lo que han visto en los entrenamientos de sus nuevos compañeros.

“Enzo y Gaete son jugadores muy buenos en el mano a mano, son encaradores; el delantero (Ricardo Márquez) es un goleador, aguantador, es muy buen delantero. Y ahora viene un central, que no sé las cualidades de él, pero es un refuerzo más, pero eso es un poco las características de ellos”, comentó Dariel Castrillo sobre sus nuevos compañeros extranjeros en el equipo.

“Creo que nos van a aportar bastante, necesitamos jugadores distintos que jueguen por fuera, que haya recambios que sean bastante importantes y creo que ellos van a ser muy importantes para este torneo”, comentó en la zona mixta el jugador brumoso.

Dariel Castrillo tuvo muy buenas palabras del juego de sus nuevos compañeros en Cartaginés (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El futbolista chileno, Juan Gaete, tuvo un debut soñado, ya que no solo se vio ese desequilibrio, sino que además fue el gran héroe de Cartaginés con ese tanto sobre el cierre con el que los azules acabaron una racha de no ganarle a la Liga en el Fello Meza desde 2022.

Los dirigidos por Amarini Villatoro se alistan para visitar el Ricardo Saprissa este domingo a las 6 de la tarde con la opción de poder ver aún más a sus nuevos y flamantes refuerzos para este Clausura 2026 y consolidarse en el liderato de la tabla.