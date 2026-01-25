Deportes

Jugadores de Liberia tuvieron un conmovedor gesto con Freddy Álvarez

En el gol de Randy Ramírez, los jugadores de Liberia tuvieron un noble gesto con Freddy Álvarez tras la muerte de su hija

Por Eduardo Rodríguez

La noticia de la muerte de la hija del jugador nacional, Freddy Álvarez, el pasado sábado sigue conmocionando al país, y es por esto que en Liberia tuvieron un noble gesto con el jugador y su familia.

En el gol de Liberia los jugadores tuvieron un gesto con Freddy Álvarez
En el gol de Liberia los jugadores tuvieron un gesto con Freddy Álvarez (Prensa Liberia/Prensa Liberia)

En el duelo ante Herediano, Randy Ramírez anotó el 1-0 para el equipo guanacasteco al 81, por lo que sacaron una camiseta con el nombre de Freddy para rendirle un homenaje al jugador en este momento tan difícil que vive.

El partido finalizó con triunfo del conjunto pampero por la mínima gracias a ese gol en el que se solidarizaron con el volante nacional que pasó recientemente por las filas de los coyotes.

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

