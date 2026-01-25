Jugadores de Liberia tuvieron un conmovedor gesto con Freddy Álvarez

La noticia de la muerte de la hija del jugador nacional, Freddy Álvarez, el pasado sábado sigue conmocionando al país, y es por esto que en Liberia tuvieron un noble gesto con el jugador y su familia.

En el gol de Liberia los jugadores tuvieron un gesto con Freddy Álvarez (Prensa Liberia/Prensa Liberia)

En el duelo ante Herediano, Randy Ramírez anotó el 1-0 para el equipo guanacasteco al 81, por lo que sacaron una camiseta con el nombre de Freddy para rendirle un homenaje al jugador en este momento tan difícil que vive.

El partido finalizó con triunfo del conjunto pampero por la mínima gracias a ese gol en el que se solidarizaron con el volante nacional que pasó recientemente por las filas de los coyotes.