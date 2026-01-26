Chepe Bomba arremete contra Vladimir Quesada por Tomás Rodríguez: “Que se deje de inventos”

Vladimir Quesada ha sido muy cuestionado por los resultados de Saprissa en el inicio del torneo y uno de los principales señalamientos de la afición es por el uso que le ha dado a Tomás Rodríguez, uno de los fichajes para esta temporada.

El delantero panameño ha sido colocado como extremo, pese a que su posición natural es la de centro delantero, por lo que hasta ahora no se ha podido ver la mejor versión del atacante.

Chepe Bomba le lanzó duras críticas a Vladimir Quesada por el rol que le ha puesto a Tomás Rodríguez (José Miguel Domínguez/José Miguel Domínguez)

Chepe Bomba critica duramente a Quesada por el uso que le está dando a Tomás Rodríguez

Como es un tema que se comenta mucho entre los aficionados, en La Teja conversamos con el polémico periodista panameño José Miguel Domínguez, el famoso Chepe Bomba, quien fue enfático en que el técnico del Monstruo no está sacando la mejor partida del ariete.

“Tomás es un chico trabajador y cumplidor, y no va a decirle que no al entrenador, pero la posición de él es de 9, es 9. El que no lo ponga de 9 no le va a sacar el máximo potencial. Que en su momento pueda caer a la banda o baje a recuperar, sí, pero tiene que jugar de 9, no puede jugar encajonado por banda”, aseguró el comunicador.

Como él ha seguido más de cerca su carrera, le preguntamos si Tomás ha jugado como extremo en el pasado en sus otros equipos o selección.

“Él ha jugado de extremo, pero su mayor virtud es de 9. Lo que lo llevó a la selección es el ser 9. Si fuese que jugara por bandas, no llega a la selección, no tiene espacio de extremo; él está por ser 9 y esa es la posición en la que es reconocido. Ser extremo es como dar un paso atrás, él puede jugar e intentarlo, pero no es la posición que lo encumbró”, mencionó Chepe Bomba.

El periodista panameño le lanzó un duro y claro mensaje a Vladimir sobre la posición de Rodríguez en cancha.

“Que Vladimir Quesada se deje ya de necedades y de inventos, tiene que entender, ya no se aguanta esto. Ya hay una presión añadida porque Saprissa viene en un contexto complicado. Al nicaragüense lo pone en su posición y brilla, entonces al otro (a Tomás) que lo ponga en su posición, creo que a Vladimir se le acabó el tiempo”, afirmó.

Tomás Rodríguez sigue sin poder marcar (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Domínguez asegura que en Panamá se le está dando mucho seguimiento al nivel de Rodríguez en sus primeros juegos con los tibaseños.

“Tomás está empezando, tiene pocos partidos, pero para nosotros es fundamental que tome ritmo y meta goles, pero si el técnico no lo pone en la posición, entonces hay un problema, ya que esto puede persistir y agrandarse más y ser una crítica, crear un ecosistema que no es bueno para nadie”, acotó.

Incluso mencionó si podría correr peligro el puesto de Rodríguez en el Mundial si no logra encontrar su nivel en Tibás.

“Yo creo que sí, se los digo en serio, si en estos seis meses Tomás no brilla, si Tomás no la rompe ni mete goles, cuidado y se queda relegado. Hago un llamado a Vladimir que por favor ponga al muchacho a eso, a meter goles, y si Vladimir no hace caso, entonces que Vladimir se vaya porque no está preparado para estar en Saprissa”, dijo.

“Hay que ponerlo de 9, eso de extremo es inventar, y Saprissa y Vladimir no están para inventar, están para solucionar y ganar, y si ya no pueden, que en el Saprissa vean el ejemplo de Xabi Alonso con el Real Madrid, mucho proyecto, pero todo tiene su tiempo y para mí se acabó el tiempo de Vladimir y que traigan un técnico que sepa leer los partidos y ponga a Tomás donde debe jugar, punto, pelota, mentira no es, y que piensen lo que quieran”, sentenció.