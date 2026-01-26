Saprissa jugará ante Pérez Zeledón en un horario poco habitual

Saprissa jugará en un horario poco habitual su duelo de la quinta jornada del Clausura 2026, cuando le toque enfrentarse a Pérez Zeledón.

Los morados visitarán el sur el jueves a las 3:30 de la tarde, en un horario no tan habitual en nuestro fútbol en los últimos años.

Saprissa jugará ante Pérez Zeledón el jueves a las 3 de la tarde. (Jonathan Jimenez Flores/Jonathan Jimenez)

Esta semana es distinta debido a las votaciones presidenciales del próximo 1 de febrero, por lo que en dicho fin de semana no tendremos jornada, así que se jugarán partidos entre martes y jueves.

Originalmente el duelo entre morados y generaleños estaba programado para el viernes a las 7 de la noche, pero el cambio se hizo a solicitud de la televisora.

La quinta fecha inicia este martes con la visita de Alajuelense a Guadalupe a las 6 p.m. El miércoles juegan San Carlos y Liberia en el Carlos Ugalde a las 7 de la noche, además de Herediano y Puntarenas a las 8 de la noche.

Saprissa tendrá su tercera visita del torneo en Pérez Zeledón (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El jueves, además del duelo de Saprissa y Pérez, Cartaginés recibe a Sporting para completar la quinta fecha a las 6 de la tarde.