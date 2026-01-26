Deportes

Saprissa jugará ante Pérez Zeledón en un horario poco habitual

El duelo entre Saprissa y Pérez Zeledón tuvo un cambio de horario, acá le contamos cuándo será

EscucharEscuchar
Por Eduardo Rodríguez

Saprissa jugará en un horario poco habitual su duelo de la quinta jornada del Clausura 2026, cuando le toque enfrentarse a Pérez Zeledón.

Los morados visitarán el sur el jueves a las 3:30 de la tarde, en un horario no tan habitual en nuestro fútbol en los últimos años.

Saprissa Cartaginés Jornada 4 campeonato de fútbol primera división 25-01-2026 En la foto: Vladimir Quesada Tecnico de Saprissa Fotografía Jonathan Jiménez Flores
Saprissa jugará ante Pérez Zeledón el jueves a las 3 de la tarde. (Jonathan Jimenez Flores/Jonathan Jimenez)

Esta semana es distinta debido a las votaciones presidenciales del próximo 1 de febrero, por lo que en dicho fin de semana no tendremos jornada, así que se jugarán partidos entre martes y jueves.

Originalmente el duelo entre morados y generaleños estaba programado para el viernes a las 7 de la noche, pero el cambio se hizo a solicitud de la televisora.

LEA MÁS: Bancy Hernández lamenta el empate y admite que Saprissa debe recapacitar

La quinta fecha inicia este martes con la visita de Alajuelense a Guadalupe a las 6 p.m. El miércoles juegan San Carlos y Liberia en el Carlos Ugalde a las 7 de la noche, además de Herediano y Puntarenas a las 8 de la noche.

Sporting recibió al Deportivo Saprissa, en partido de la Jornada 3, Torneo de Clausura 2026.
Saprissa tendrá su tercera visita del torneo en Pérez Zeledón (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El jueves, además del duelo de Saprissa y Pérez, Cartaginés recibe a Sporting para completar la quinta fecha a las 6 de la tarde.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
SaprissaPérez ZeledónClausura 2026
Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.