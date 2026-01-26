Roberto Artavia confirma el futuro de Vladimir Quesada en Saprissa

En la afición de Saprissa se nota el malestar con el cuerpo técnico, encabezado por Vladimir Quesada, y eso quedó reflejado en el último encuentro disputado entre morados y el Cartaginés en la Cueva.

“Fuera Vladimir”, retumbó en el Ricardo Saprissa en los instantes previos a finalizar el partido ante Cartago y más con el pitazo final del compromiso que acabó sin goles.

Roberto Artavia confirmó que Vladimir Quesada sigue en el puesto como entrenador (Jonathan Jimenez Flores/Jonathan Jimenez)

“El estadio tiene todo el derecho de mostrar su frustración porque no ganamos. Estamos en un campeonato que no te da tiempo de respirar. Ya estamos preparando el siguiente partido y no es como que haya entrenadores colgando de los árboles. Los entrenadores tienen trabajo, pero quiero insistir en que no es una discusión que estemos teniendo en estos momentos”.

Sobre la continuidad de Quesada en el equipo, el nuevo presidente morado aseguró: “En este momento sí”, dijo en Teletica Radio.

Saprissa no pudo vencer a Cartaginés, sumando su segundo empate en casa. (Jonathan Jimenez Flores/Jonathan Jimenez)

Ante esta respuesta de Artavia, se confirma que Quesada seguirá en el puesto, al menos ya confirmado para el duelo de este jueves a las 3:30 de la tarde en Pérez Zeledón.

Los de Tibás son en este momento sétimos en la tabla de posiciones luego de empatar a dos ante Puntarenas en la primera fecha, perder en Heredia 2-0 en la segunda, ganarle a Sporting de visita en la tercera y recientemente igualar sin tantos ante el Cartaginés de Amarini Villatoro, es decir que en esta Clausura 2026 no han podido ganar de locales y tan solo acumulan cinco unidades de doce posibles.

Poco después de dar esas reacciones, escribió un extenso mensaje en X, en donde amplió un poco el tema al aclarar que van a “tomar decisiones en el momento y bajo condiciones que las hagan correctas en todo sentido y sostenibles en el tiempo”.

Acá el texto completo:

“Siempre disfruto mucho ir a la Cueva y ver la dinámica del juego y entre el equipo y su afición. Agradezco a muchos aficionados que al reconocerme ayer me expresaron su apoyo para Saprissa y nuestra recién iniciada gestión. Como Saprissa, somos los más grandes del país y de la región, principalmente por el valor y lealtad incondicional de nuestra afición, por las copas que hemos levantado y las que levantaremos en el futuro. Y eso no cambiará nunca. Gracias por el apoyo, y aún por la presión, que interpreto como la expresión viva de cuánto significa esta divisa morada para todos y cada uno de nuestros aficionados. Para nosotros también significa muchísimo y no vamos a descansar hasta que estemos de regreso en el lugar que corresponde. Valoramos y respetamos el sentimiento de nuestra afición; siempre los estamos escuchando, y lo hacemos desde nuestra responsabilidad de tomar decisiones en el momento y bajo condiciones que las hagan correctas en todo sentido y sostenibles en el tiempo. Seguimos…“, escribió.