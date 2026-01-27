Tomás Fonseca analiza el momento futbolístico del Saprissa de Vladimir Quesada

El momento del Saprissa no es sencillo luego de que, tras un empate sin goles ante Cartaginés, el estadio explotara pidiendo la salida de Vladimir Quesada tras solo sumar cinco de doce puntos en este arranque del Clausura 2026.

En La Teja conversamos con uno de los analistas de fútbol más reconocidos de la actualidad, como lo es Tomás Fonseca, el que con su experiencia también de exjugador nos comentó sobre lo que percibe del momento actual del monstruo.

Tomás Fonseca analiza el momento del Saprissa de Vladimir en medio de tantos cuestionamientos (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“Yo creo que Saprissa va de menos a más; la realidad es que ha tenido momentos, salvo el partido que ganó ante Sporting; en el resto de juegos ha generado peligro, pero no lo ha podido capitalizar. También es verdad que los rivales le llegan y le dañan, como Puntarenas, que pudo a la contra lastimarlo”.

“Contra Heredia no pudo hacerle daño a los florenses en el primer tiempo; después, en el segundo tiempo, pasaron a dominarle el juego y ellos pudieron golpear; mientras que ante Sporting, con una línea de 5, el plan de juego fue más reservado, de golpear y defenderse bien, y ante Cartago fue palo a palo. Creo que van de menos a más sin tener saltos muy pronunciados”, afirmó Fonseca.

En cuanto a lo que se refiere a definición, que es algo a lo que los morados achacan su falta de buenos resultados, Tomás fue más allá de ese detalle para hablar de problemas que ha detectado en los morados.

“Es un factor importante; sin embargo, Saprissa ante Cartago tuvo fisuras defensivas que salvó Madriz, pero el equipo puntualmente tuvo grietas en parte baja. También, la dinámica de juego a veces no está tan a tope, pero sí, la contundencia es uno de los factores junto a dichas grietas, además de que hay momentos donde el equipo queda muy estirado y no siempre es dominante en su juego, algo que es clave en los partidos”, comentó.

El exjugador comentó sobre el rendimiento de algunos jugadores del Monstruo en lo que llevamos del certamen.

Saprissa no ha podido ganar en casa en sus dos primeros juegos (Jonathan Jimenez Flores/Jonathan Jimenez)

“Hay rendimientos disparejos, ves a Kendall muy bien, Arboine que tal vez no tanto, Joseph Mora más o menos; en la lateral derecha está en la búsqueda, Gerald Taylor ha tenido sus altibajos, Barahona como tercer central lo hizo bien, entonces es un análisis estructural”, añadió.

Sobre los fichajes, Tomás afirma que son armas muy positivas y necesarias para los morados.

“Son necesarios e importantes. Saprissa el semestre pasado había usado hasta doce futbolistas, entonces lo de Bancy y Paradela viene a ayudar esa falta de productividad que viene arrastrando desde el año pasado; a Tomás Rodríguez se le ve mejor centralizado; de extremo tiene la tendencia de recortar la cancha y pensar en el arco; es un 9 corrido a la banda; no obstante, ante Cartago, erró dos o tres jugadas que no tienen que ver con la posición, sino con su tranquilidad y ansiedad”, acotó.

Sobre el pedido de la salida de Vladimir Quesada, Tomás opina si le parece justa o no ese parecer de la grada.

“El aficionado puede decir lo que le parezca, el aficionado puede manifestarse siempre que sea sin violencia, me parece que es aceptable, como las necesidades, urgencias y las velocidades dirigenciales pueden ser diferentes a las de la afición, así que total respeto, pero además, no soy hincha de Saprissa, ni dirigente para decidir qué deben hacer o no, respeto a la afición y dirigentes”, concluyó.