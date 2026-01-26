¿El reemplazo del Monstruo? Kevin Jiménez lanza su propio equipo en la Liga Premier de Futsal

El periodista Kevin Jiménez logró una alianza para ser parte de la Liga Premier Futsala en el lugar del equipo con el que participaba el Saprissa en dicha disciplina.
El comunicador tendrá un equipo con el nombre de “Seguimos Team” en una alianza con Marco Carvajal y con Diego Zúñiga como el gerente del proyecto.
Saprissa y el dueño de la franquicia, Marco Carvajal, terminaron en buenos términos su anterior ligamen.
Kevin Jiménez, además de este nuevo proyecto en el futsal, también fue recientemente contratado para volver a TD Más y también a Teletica, sumado a su espacio en YouTube que también tiene el nombre de Seguimos, en el que, además de dar noticias sobre el mercado, se habla del día a día del fútbol.