¿El reemplazo del Monstruo? Kevin Jiménez lanza su propio equipo en la Liga Premier de Futsal

El periodista Kevin Jiménez hace una alianza para formar parte de la Liga Premier de FutSala en lugar del equipo en el que participaba el Saprissa

Por Eduardo Rodríguez

El periodista Kevin Jiménez logró una alianza para ser parte de la Liga Premier Futsala en el lugar del equipo con el que participaba el Saprissa en dicha disciplina.

El comunicador tendrá un equipo con el nombre de “Seguimos Team” en una alianza con Marco Carvajal y con Diego Zúñiga como el gerente del proyecto.

Saprissa y el dueño de la franquicia, Marco Carvajal, terminaron en buenos términos su anterior ligamen.

Kevin Jiménez
El periodista Kevin Jiménez emprenderá un ambicioso proyecto de futsala ( Foto: Instagram Kevin Jiménez. /Foto: Instagram Kevin Jiménez.)

Kevin Jiménez, además de este nuevo proyecto en el futsal, también fue recientemente contratado para volver a TD Más y también a Teletica, sumado a su espacio en YouTube que también tiene el nombre de Seguimos, en el que, además de dar noticias sobre el mercado, se habla del día a día del fútbol.

Kevin Jiménez
